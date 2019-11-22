Öğretmenlerden Tosya Kaymakamına Ziyaret

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Kastamonu’nun Tosya ilçesinde görev yapan öğretmenler İlçe Kaymakamı Deniz Pişkin’i makamında ziyaret etti.

24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Tosya İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Demirci, beraberinde milli eğitim şube müdürleri ve öğretmenler ile birlikte Kaymakam Deniz Pişkin’e nezaket ziyaretinde bulundu. Teşekkürlerini sunan Kaymakam Deniz Pişkin, tüm öğretmenlerin öğretmenler gününü kutladı. Ziyaret fotoğraf çekimi ile sona erdi.

KASTAMONU 22 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:04

GÜNEŞ 07:34

ÖĞLE 12:36

İKİNDİ 15:05

AKŞAM 17:28

YATSI 18:52

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