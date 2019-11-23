Tosya Gavur Kayalıklarında Bilirkişi incelemesi yapıldı

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde başlatılan kurtarma kazısı çalışmalarında bilirkişi heyeti incelemelerde bulundu.

Tosya Kaymakamlığı’nın girişimleri ile gerekli ödenek ayrılan Tosya Gavur Kayalıkları mevkiinde kurtarma kazısı çalışmaları başlatılmıştı. Çalışmalar devam ederken bölgede bilirkişi incelemesi yapıldı.

Kastamonu İl Kültür ve Turizm Müdürü Ziver Kaplan, İl Müze Müdür Vekili Hanife Yavuz ile Kastamonu Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyeleri Asena Kızılarslan ve Rabia Aktaş'tan oluşan heyet, arkeolojik kurtarma kazısı çalışmalarının yürütüldüğü Gavur Kayalıkları mevkiinde incelemelerde bulundu.

İncelemeler sırasında heyete eşlik eden Kaymakam Deniz Pişkin, yüzey kazı ve temizlik çalışmalarının ardından başlayacak asıl kazı çalışmalarının akademisyenlerin bilirkişiliği doğrultusunda yürütüleceğini söyledi.

Aralıksız devam eden kurtarma kazısı çalışmalarının tamamlanmasının ardından asıl kazı çalışmalarının başlatılması planlanıyor.

KASTAMONU 23 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:05

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