Yoldan çıkan otomobil inşaat işçilerine çarptı: 2 yaralı

Kastamonu’nun Araç ilçesinde yoldan çıkan otomobil araçtan malzeme indiren inşaat işçilerine çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Araç ilçe merkezinde Seçkin A. (34) idaresindeki 06 BG 6747 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bir araçtan malzeme indiren inşaat işçileri Eyüp Ak (26) ve Murat Öner’e (37) çarptı. Kazada yaralanan Eyüp Ak ve Murat Öner, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Eyüp Ak ve Murat Öner’in vücudunda kırıklar oluştuğu öğrenildi.

Öte yandan, kaza sonrasında sürücü Seçkin A, polis ekiplerince gözaltına alındı. Sürücü Seçkin A’nın alkollü olduğu iddia edildi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

KASTAMONU 23 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:05

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