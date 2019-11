Tartıştığı kocasının cinsel organını kesti 

KASTAMONU'nun Devrekani ilçesinde T.E. (52), henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı eşi H.E.'nin (45) cinsel organını kesti. H.E. hastanede tedaviye alınırken, T.E. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 2 gün önce ilçe merkezinde meydana geldi. 2 çocuk annesi T.E. ile eşi H.E. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışmada T.E. mutfaktan aldığı bıçak ile eşinin cinsel organını kesti. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri tarafından H.E. ambulansla Kastamonu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından da Ankara'ya sevk edildi. Olaydan sonra polis tarafından gözaltına alınan T.E. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.



KASTAMONU 23 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:05

GÜNEŞ 07:35

ÖĞLE 12:36

İKİNDİ 15:05

AKŞAM 17:27

YATSI 18:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.