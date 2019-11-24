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Daday'da öğretmenler günü kutlandı

İHA

Daday'da 24 Kasım Öğretmenler Günü düzenlenen programla kutlandı.

Daday'da öğretmenler günü kutlandı

Daday'da 24 Kasım Öğretmenler Günü düzenlenen programla kutlandı.
Daday İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü organizesinde düzenlenen kutlama programı öncelikle 30 yıllık emekli öğretmen Şaban Cebeci’nin evinde ziyaret edilmesi ile başladı. Belediye Başkanvekili Zahit Çiftçi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Demir, Şube Müdürleri Gülseren Anbarcı, Cemil Kılıç, Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Nazmiye Kaya, Öğretmenevi Müdürü İrfan Konuşoğlu, İmam Hatip Lisesi Müdürü Dilek Çelik’in katıldığı ziyarette emekli öğretmen Şaban Cebeci’ye çiçek ve plaket takdim edildi. Ardından Atatürk Anıtına İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Demir ve bir grup öğretmen tarafından çelenk sunumu gerçekleştirildi.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla programın ilk bölümü sona erdi. Programın kutlama ve ikinci bölümü ise İmam Hatip Lisesi konferans salonunda yapıldı. Programın açılışında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajları okundu. Açılışta konuşan Daday İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Demir, şehit olan ve hakkın rahmetine kavuşan öğretmenleri rahmet ve minnetle andığını söyledi.
Demir, “Bu gün tüm öğretmenlerimizin hizmetlerine karşılık sevgi ve saygı ile anıldığı öğretmen ve öğretmenlik mesleği ile ilgili farkındalığın oluştuğu güzel bir gündür. Kutlu olsun" dedi.
İhsangazi Kaymakamı ve Daday Kaymakam Vekili Ümit Fırat Böçkün ise, “Öğretmenlik çok zor ve o kadar da ulvi bir meslektir. Çünkü insan hayatına dokunmak önemli ve değerli bir iştir. Bizler her zaman sizlerin destekçisi olacağız. Zor işleri hep birlikte başaracağız” dedi.
Atatürk Ortaokulu Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Serhat Karaahmetoğlu tarafından hazırlanan sinevizyon gösterisi salonda bulunanların izlenimine sunuldu. Ardından Daday Çok Programlı Anadolu Lisesi ve Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerin hazırladığı “Ben Öğretmen Olmak İstiyorum” adlı şiir okundu. Miralay Halit Bey İlkokulu öğrencilerinin oluşturduğu halk oyunları ekibi gösterilerini sundu. Programda Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından hazırlanan müzik dinletisi ilgiyle dinlendi. Program yıl içinde emekli olan Atatürk Ortaokulu Müdürü Selahattin Yanık ve Milli Eğitim Müdürlüğü personellerinden Aslan Karabulut ile İsmail Civecioğluna plaket ve üstün hizmet belgesi verilmesinin ardından yapılan yemek ikramı ile sona erdi.

KASTAMONU

24 Kasım 2019 Pazar

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