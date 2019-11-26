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Çatalzeytin'de erik ağaçları Kasım ayında çiçek açtı

İHA

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde erik ağaçları Kasım ayında çiçek açtı.

Çatalzeytin'de erik ağaçları Kasım ayında çiçek açtı

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde erik ağaçları Kasım ayında çiçek açtı.
Çatalzeytin ilçesine bağlı Sırakonak köyünde erik ağaçları Kasım ayında çiçek açmaya başladı. Normal şartlarda ilkbahar aylarında çiçek açması ve yaz aylarında meyvelerinin toplanması gereken erik ağaçlarının Kasım ayında çiçek açması görenleri şaşırttı.
Aynı zamanda ilçe merkezinde mersin ve taflan ağaçlarının da çiçek açması nedeniyle yaşanan iklim değişikliğinden dolayı vatandaşlar endişeleniyor.
Ülke genelinde tarihin en sıcak Kasım aylarından birinin yaşandığını belirten vatandaşlar, İlkbahar aylarında çiçek açan ağaçların Kasım ayında açmış olmasının endişe verici olduğunu ifade ettiler.

KASTAMONU

26 Kasım 2019 Salı

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