Tosya’da Özel Eğitim Öğrencilerine Aşçılık Kursu Açıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Tosya’da Özel Eğitim Öğrencilerine Aşçılık Kursu Açıldı

İHA

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde özel eğitime devam eden kişilere yönelik aşçılık kursu açıldı.

Tosya’da Özel Eğitim Öğrencilerine Aşçılık Kursu Açıldı

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde özel eğitime devam eden kişilere yönelik aşçılık kursu açıldı.
Örgün eğitim çağını geçmiş ve belirli bir yaşın üzerinde olan kişiler için Tosya Halk Eğitim Merkezinde topluma kazandırmak amacıyla özel eğitim kursu açıldı. Haftanın 5 günü sabah İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından taşımalı eğitim kapsamında servis ile sabah aileleriyle birlikte evlerinden alınan kursiyerler akşam tekrar evlerine bırakılıyor.
Örgün eğitim dışında kalan engelli bireyleri topluma kazandırmak amacıyla açılan kursta bireylerin el becerilerini geliştirme ve bir mesleki kazanım elde etmelerini sağlamak için meslek edindirme kurslarından aşçı yardımcılığı kursu açıldı.
Kursiyerlere başta bulaşıkların yıkanması olmak üzere yemek yapabilmek için hazırlık yapma, belirli yemekleri yapabilmek aşçı yardımcısı olabilmelerine yönelik eğitim veriliyor. Kursu başarılı ile tamamlayan bireylerin Engelli KPSS sınavından yeterli puan almaları durumunda engelli kadrosundan işe girebilmelerine imkan sağlanıyor. Ayrıca kursu başarı ile tamamlayıp sertifikalarını alan kursiyerlerin özel sektörde iş bulabilmelerine de zemin hazırlanıyor.
Kursu ziyaret eden İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Sevgi Alkan, Halk Eğitim Müdiresi Nesrin Avcı’dan kurs hakkında bilgi aldı, kursiyerlerle bir süre sohbet etti. Kursiyerlere başarılar dileyen Alkan, fotoğraf çekiminin ardından kurstan ayrıldı.
Ekim ayının ilk haftası başlayan özel eğitim kursu Haziran ayında sona erecek.

KASTAMONU

27 Kasım 2019 Çarşamba

  • İMSAK 06:09
  • GÜNEŞ 07:39
  • ÖĞLE 12:37
  • İKİNDİ 15:03
  • AKŞAM 17:25
  • YATSI 18:50
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kastamonu'da trafik kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Kastamonu'da trafik kazası: 1 yaralı
İlk Kadın Mitingi etkinlikleri kapsamında posta pulu bastırıldı
YEREL HABERLER İlk Kadın Mitingi etkinlikleri kapsamında posta pulu ...
Yoldan çıkan tırın uçuruma yuvarlanmasını ağaçlar engelledi Şarampole yan yatan tırın sürücüsü yaralı kurtuldu
YEREL HABERLER Yoldan çıkan tırın uçuruma yuvarlanmasını ağaçlar ...
Çatalzeytin'de erik ağaçları Kasım ayında çiçek açtı
YEREL HABERLER Çatalzeytin'de erik ağaçları Kasım ayında çiçek açtı
Prof. Dr. Ayvallı: “Peygamberimize inanmayan bırakın cenneti girmeyi, kokusunu bile alamaz”
YEREL HABERLER Prof. Dr. Ayvallı: “Peygamberimize inanmayan bırakın ...
Tosya Kaymakamlığı kış hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER Tosya Kaymakamlığı kış hazırlıklarını tamamladı
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X