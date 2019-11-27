FETÖ/PDY’den aranan bir şahıs gözaltına alındı

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Kastamonu’da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçundan aranan bir şahsı gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçundan adli makamlarca aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan koordineli çalışmalar neticesinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçundan aranan Kastamonu nüfusuna kayıtlı S.Y. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

KASTAMONU 27 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:09

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