Tosya’da tekstil sektörüne ara eleman yetiştirmek için moda tasarımı bölümü açıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Tosya’da tekstil sektörüne ara eleman yetiştirmek için moda tasarımı bölümü açıldı

İHA

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde tekstil sektörüne ara eleman yetiştirmek için moda tasarımı bölümü açıldı.

Tosya’da tekstil sektörüne ara eleman yetiştirmek için moda tasarımı bölümü açıldı

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde tekstil sektörüne ara eleman yetiştirmek için moda tasarımı bölümü açıldı.
Tosya ilçesinde tekstil sektöründe fabrikaların sayısının hızla artmasıyla kalifiye ve ara eleman bulmakta zorlanan sanayicilerin ara eleman açığını gidermek ve istihdama katkı sağlamak amacıyla Tosya Atabinen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde açılan moda tasarım teknolojileri bölümü öğrencilerden büyük ilgi görüyor.
İş dünyasının özellikle tekstil sektörünün takibinde olan bölüm; kısa sürede hayat atılmak isteyen yada modaya ilgi duyan öğrenciler tarafından tercih ediliyor. Moda tasarım bölümüne gelen öğrencilere bir ürünün sıfırdan başlayıp paketlenmesine kadar geçen süreç öğrencilere uygulamalı olarak anlatılıyor.
Öğrencilere terzilerin tek tek yaptığı üretim ile birlikte fabrikaların yaptığı seri üretim süreci de anlatılarak öğrenciler kendileri terzilik yapabileceği gibi fabrikalarda seri üretimde de ara eleman olarak çalışabiliyor. Öğrenciler aldıkları eğitim ile fabrikada bir ürünün tasarımından son ütüsüne, paketlenmeye kadar ki olan süreci öğreniyor. Hatta diploma aldıkları zaman meslek lisesi öğrencilerine işyeri açma belgesi ve diploma veriliyor. Öğrencilere aynı zamanda iş güvenliği dersi de verilerek çalışma esnasında kendi güvenliğini nasıl alabileceği de öğretiliyor.
Moda tasarımının küçük yaştan itibaren hedefi ve hayali olduğuna dikkat çeken öğrenciler, “Bu bölüme gelmemin amacı küçüklükten beri hedefimizdi. Bu bölümde hocalarımın katkısı çok büyük. Bize her şeyi öğretiyorlar. Püf noktalarını olsun, pantolon olsun, etek olsun, etek kalıbı olsun. Kendi yaptığımız çizimlerimi dikebiliyoruz'' dedi.
Tosya Atabinen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi moda tasarım teknolojileri bölümü atölyesini ziyaret eden Tosya Terziler Odası Başkanı Mehmet Erzayın ve Moda Tasarımcı Tülay Açıkgöz, öğrencilerle sohbet ederek yaptıkları tasarım ve dikimler hakkında bilgi aldı.
Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Moda Tasarımcı Tülay Açıkgöz işin püf noktasının ustalardan ve okulda öğretmenlerden öğrenilebileceğine dikkat çekerek, “Bilgi çağında yaşıyoruz. Herşeye ulaşabilirsiniz. Youtube da bi dünya şey var. Terzi tadilatı dersiniz, pantolon dikimi, fermuar dikimi, her şeyi internetten öğrenebilirsiniz. Ama şunu unutmayın, püf noktalarını asla hiçbir yerde öğrenemezsiniz. Püf noktalarını Mehmet Bey gibi yada öğretmenleriniz gibi kişilerden öğrenebilirsiniz. Çünkü orda adam derki size şunu şurdan dikiyorsun, buradan dikiyorsun, şurdan geçiyorsun der ama burada çok küçük bir nüans vardır, iğneyi içeri batıracaksındır, öyle çevireceksindir ama söylemez onu. Sen bunu bilmezsen eğer onu yapamazsın ve orda bir dikiş hatası olur mutlaka. En ince yanı şu an öğretmenlerinizin gerçekten kıymetini bilin. En ince noktalarını mutlaka öğrenin” dedi.
Bölümün tekstil sektörü için çok faydalı ve verimli olacağına inandığını belirten Tosya Terziler Odası Başkanı Mehmet Erzayın; “İşyerlerine çırak gelmiyor o yüzden bu Kız Meslek Liselerinin ara eleman yetiştirmesine çok faydası olacağına inanıyorum. Bunların da meslek liselerinde yapmalarının daha verimli olacağına inanıyorum. Öğrenci her türlü her tarafta iş bulur. İşyeri açar. Geçen bi tane Kastamonu’da bir bayan gördüm Afganistan’dan gelmiş. Bir terzinin yanında çalışıyor ve günde bir sürü para kazanıyor. Yani diploması iş yapmıyor. Meslek iş yapar bence. Teşekkür ederim” dedi.
Moda Tasarım Teknolojileri Bölümünün öğrencileri hem terzilik hem de fabrikalardaki seri üretime hazırladığını ifade eden bölüm öğretmeni İsmail Ertüzün, “Öğrencilerimize burada model tasarımından, kesim, kalıp ve üretimle ilgili temel dersleri veriyoruz. Öğrencilerin buradan aldıkları eğitim hem üniversitede hem de sektörde yapacakları iş ve işlemlerle ilgili bir temel oluşturmakta. Tosya gibi terzi sayısının fazla olduğu ilçelerde ve çok az olan ilçelerde de gene kendi işyerlerini açmak için imkan tanımakta. Çizim tasarım yani sıfırdan bir ürünün hem terzi olarak üretilme aşamasını yaptırıyoruz, hem de fabrikalarda seri üretimde nasıl yapılması gerektiğini temel olarak gösteriyoruz. Buradaki aldıkları eğitim fabrikada bir ürünün tasarımından son ütüsüne kadar, paketlenmeye kadar ki olan süreci gösteriyor yada kendi işyerlerini diploma aldıkları zaman meslek lisesi öğrencilerine işyeri açma belgesi ve diploma veriyoruz. Aldıkları diploma ustalık belgesiyle eşdeğer. Ve kendi işyerlerini açtıkları zaman da bir ürünü nasıl dikeceklerini göstermiş oluyoruz burada” diye konuştu.
Moda Tasarım Teknolojileri Bölümü başarıyla tamamlayan öğrenciler terzilik yanında fabrikalarda çalışabilecek hatta modacılık bile yapma imkanı bulacaklar.

KASTAMONU

28 Kasım 2019 Perşembe

  • İMSAK 06:10
  • GÜNEŞ 07:40
  • ÖĞLE 12:38
  • İKİNDİ 15:03
  • AKŞAM 17:25
  • YATSI 18:50
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Girişimci kadınlara “Kendi Hayatinin Lideri Ol” semineri verildi
YEREL HABERLER Girişimci kadınlara “Kendi Hayatinin Lideri Ol” ...
Işık ihlali yaptığı iddia edilen araç, motosiklete çarptı
YEREL HABERLER Işık ihlali yaptığı iddia edilen araç, motosiklete ...
Silahlı kavganın şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER Silahlı kavganın şüphelisi tutuklandı
Gözaltına alınan FETÖ şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER Gözaltına alınan FETÖ şüphelisi tutuklandı
Tosya Belediyesi imar yollarını açıyor
YEREL HABERLER Tosya Belediyesi imar yollarını açıyor
Muhtarlar ve çiftçiler, TARSİM ve DASK konusunda bilgilendirildi
YEREL HABERLER Muhtarlar ve çiftçiler, TARSİM ve DASK konusunda ...
Kurumların fiziki durumunu etkileyen toprak kayması sorunu çözülüyor
YEREL HABERLER Kurumların fiziki durumunu etkileyen toprak kayması ...
Tosya Kaymakamı mezun olduğu üniversitede konferans verdi
YEREL HABERLER Tosya Kaymakamı mezun olduğu üniversitede konferans ...
Kastamonu'da bir ev yandı
YEREL HABERLER Kastamonu'da bir ev yandı
İstiklal Marşının orijinal basımı Araç Harp Müzesinde
YEREL HABERLER İstiklal Marşının orijinal basımı Araç Harp Müzesinde
FETÖ/PDY’den aranan bir şahıs gözaltına alındı
YEREL HABERLER FETÖ/PDY’den aranan bir şahıs gözaltına alındı
Narkotik ekiplerinden uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Narkotik ekiplerinden uyuşturucu operasyonu
Tosya’da Özel Eğitim Öğrencilerine Aşçılık Kursu Açıldı
YEREL HABERLER Tosya’da Özel Eğitim Öğrencilerine Aşçılık Kursu ...
Kastamonu'da trafik kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Kastamonu'da trafik kazası: 1 yaralı
İlk Kadın Mitingi etkinlikleri kapsamında posta pulu bastırıldı
YEREL HABERLER İlk Kadın Mitingi etkinlikleri kapsamında posta pulu ...
Yoldan çıkan tırın uçuruma yuvarlanmasını ağaçlar engelledi Şarampole yan yatan tırın sürücüsü yaralı kurtuldu
YEREL HABERLER Yoldan çıkan tırın uçuruma yuvarlanmasını ağaçlar ...
Çatalzeytin'de erik ağaçları Kasım ayında çiçek açtı
YEREL HABERLER Çatalzeytin'de erik ağaçları Kasım ayında çiçek açtı
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X