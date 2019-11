Tosya’da tekstil sektörüne ara eleman yetiştirmek için moda tasarımı bölümü açıldı

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde tekstil sektörüne ara eleman yetiştirmek için moda tasarımı bölümü açıldı.

Tosya ilçesinde tekstil sektöründe fabrikaların sayısının hızla artmasıyla kalifiye ve ara eleman bulmakta zorlanan sanayicilerin ara eleman açığını gidermek ve istihdama katkı sağlamak amacıyla Tosya Atabinen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde açılan moda tasarım teknolojileri bölümü öğrencilerden büyük ilgi görüyor.

İş dünyasının özellikle tekstil sektörünün takibinde olan bölüm; kısa sürede hayat atılmak isteyen yada modaya ilgi duyan öğrenciler tarafından tercih ediliyor. Moda tasarım bölümüne gelen öğrencilere bir ürünün sıfırdan başlayıp paketlenmesine kadar geçen süreç öğrencilere uygulamalı olarak anlatılıyor.

Öğrencilere terzilerin tek tek yaptığı üretim ile birlikte fabrikaların yaptığı seri üretim süreci de anlatılarak öğrenciler kendileri terzilik yapabileceği gibi fabrikalarda seri üretimde de ara eleman olarak çalışabiliyor. Öğrenciler aldıkları eğitim ile fabrikada bir ürünün tasarımından son ütüsüne, paketlenmeye kadar ki olan süreci öğreniyor. Hatta diploma aldıkları zaman meslek lisesi öğrencilerine işyeri açma belgesi ve diploma veriliyor. Öğrencilere aynı zamanda iş güvenliği dersi de verilerek çalışma esnasında kendi güvenliğini nasıl alabileceği de öğretiliyor.

Moda tasarımının küçük yaştan itibaren hedefi ve hayali olduğuna dikkat çeken öğrenciler, “Bu bölüme gelmemin amacı küçüklükten beri hedefimizdi. Bu bölümde hocalarımın katkısı çok büyük. Bize her şeyi öğretiyorlar. Püf noktalarını olsun, pantolon olsun, etek olsun, etek kalıbı olsun. Kendi yaptığımız çizimlerimi dikebiliyoruz'' dedi.

Tosya Atabinen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi moda tasarım teknolojileri bölümü atölyesini ziyaret eden Tosya Terziler Odası Başkanı Mehmet Erzayın ve Moda Tasarımcı Tülay Açıkgöz, öğrencilerle sohbet ederek yaptıkları tasarım ve dikimler hakkında bilgi aldı.

Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Moda Tasarımcı Tülay Açıkgöz işin püf noktasının ustalardan ve okulda öğretmenlerden öğrenilebileceğine dikkat çekerek, “Bilgi çağında yaşıyoruz. Herşeye ulaşabilirsiniz. Youtube da bi dünya şey var. Terzi tadilatı dersiniz, pantolon dikimi, fermuar dikimi, her şeyi internetten öğrenebilirsiniz. Ama şunu unutmayın, püf noktalarını asla hiçbir yerde öğrenemezsiniz. Püf noktalarını Mehmet Bey gibi yada öğretmenleriniz gibi kişilerden öğrenebilirsiniz. Çünkü orda adam derki size şunu şurdan dikiyorsun, buradan dikiyorsun, şurdan geçiyorsun der ama burada çok küçük bir nüans vardır, iğneyi içeri batıracaksındır, öyle çevireceksindir ama söylemez onu. Sen bunu bilmezsen eğer onu yapamazsın ve orda bir dikiş hatası olur mutlaka. En ince yanı şu an öğretmenlerinizin gerçekten kıymetini bilin. En ince noktalarını mutlaka öğrenin” dedi.

Bölümün tekstil sektörü için çok faydalı ve verimli olacağına inandığını belirten Tosya Terziler Odası Başkanı Mehmet Erzayın; “İşyerlerine çırak gelmiyor o yüzden bu Kız Meslek Liselerinin ara eleman yetiştirmesine çok faydası olacağına inanıyorum. Bunların da meslek liselerinde yapmalarının daha verimli olacağına inanıyorum. Öğrenci her türlü her tarafta iş bulur. İşyeri açar. Geçen bi tane Kastamonu’da bir bayan gördüm Afganistan’dan gelmiş. Bir terzinin yanında çalışıyor ve günde bir sürü para kazanıyor. Yani diploması iş yapmıyor. Meslek iş yapar bence. Teşekkür ederim” dedi.

Moda Tasarım Teknolojileri Bölümünün öğrencileri hem terzilik hem de fabrikalardaki seri üretime hazırladığını ifade eden bölüm öğretmeni İsmail Ertüzün, “Öğrencilerimize burada model tasarımından, kesim, kalıp ve üretimle ilgili temel dersleri veriyoruz. Öğrencilerin buradan aldıkları eğitim hem üniversitede hem de sektörde yapacakları iş ve işlemlerle ilgili bir temel oluşturmakta. Tosya gibi terzi sayısının fazla olduğu ilçelerde ve çok az olan ilçelerde de gene kendi işyerlerini açmak için imkan tanımakta. Çizim tasarım yani sıfırdan bir ürünün hem terzi olarak üretilme aşamasını yaptırıyoruz, hem de fabrikalarda seri üretimde nasıl yapılması gerektiğini temel olarak gösteriyoruz. Buradaki aldıkları eğitim fabrikada bir ürünün tasarımından son ütüsüne kadar, paketlenmeye kadar ki olan süreci gösteriyor yada kendi işyerlerini diploma aldıkları zaman meslek lisesi öğrencilerine işyeri açma belgesi ve diploma veriyoruz. Aldıkları diploma ustalık belgesiyle eşdeğer. Ve kendi işyerlerini açtıkları zaman da bir ürünü nasıl dikeceklerini göstermiş oluyoruz burada” diye konuştu.

Moda Tasarım Teknolojileri Bölümü başarıyla tamamlayan öğrenciler terzilik yanında fabrikalarda çalışabilecek hatta modacılık bile yapma imkanı bulacaklar.

