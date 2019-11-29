Saman yüklü kamyon devrildi: 1 ölü

KastamonuKarabük kara yolunda saman yüklü kamyon devrildi. Kazada sürücü hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, KastamonuKarabük kara yolunda İğdir köyü mevkisinde Fehmi Özdemir idaresindeki saman yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole uçtu. Kazada kamyon sürücüsü Fehmi Özdemir hayatını kaybetti. Kaza sonrasında emniyet güçleri, olay yerinde incelemelerde bulundu.
KASTAMONU
29 Kasım 2019 Cuma
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