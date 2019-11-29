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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Esgin: “Sahillere vuran bebek ölümlerinin sorumlusu Avrupa’dır”

İHA

AK Parti Kastamonu İl Koordinatörü ve Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, sahillere vuran bebek ölümlerinin tek sorumlusunun Avrupa olduğunu söyledi.

AK Parti Kastamonu Kasım Ayı Daraltılmış İl Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi. AK Parti İl Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda konuşan AK Parti Kastamonu İl Koordinatörü aynı zamanda Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, “Türkiye kabuğunu kırdı. Sadece Türkiye’yi Türkiye olarak görmeye çalışanların aslında ne kadar büyük bir basiretsizlik içinde olduğunu ifade etmek durumundayım. Türkiye demek aynı zamanda Balkanlar demektir. Türkiye aynı zamanda Kafkaslar demektir. Türkiye aynı zamanda Orta Doğu demektir. Türkiye aynı zamanda bütün mazlum coğrafyanın umudu olmak demektir. Türkiye aynı zamanda 5’in dünyadan büyük olmadığını dünyaya hatırlatmak demektir. Bu anlamda hem sahada hem masada kazanan bir Türkiye var” dedi.

Suriye’den gelen göçmenlerin siyasi polemik unsuru yapılmaya çalışıldığına dikkat çeken Esgin, “Ben yurt dışı görevi de olan bir kardeşiniz ve arkadaşınızım. Lizbon’da bir toplantı da onların yüzüne bunu haykırdım. 3 milyon 600 bin hayatla ölümün arasındaki Suriyeli kardeşimizi, dinine, diline etnik kökenine mezhebine bakmadan kabul ettik. Hayatla ölümün arasındaki insanları kabul ettik. Biz kabul etmesek bu insanların çoğu bugün aramızda değillerdi. İnsaniyetimizin gereği, tarihi sorumluluğumuzun gereği bunu yaptık ve Avrupa seçerek aldı, bütün Avrupa 1 milyon Suriyeliyi kabul etmekte zorluk çekti. Ben onların yüzüne haykırdım, Akdeniz sahillerine vuran bebek cesetlerinden biz sorumlusu değiliz. Ama siz sorumlusunuz. Bu bizim tarihi sorumluluğumuz” diye konuştu.

Barış Pınarı Harekatı'na da değinen Esgin, “Bu operasyonu nasıl yaptık, güçlü bir Türkiye olarak yaptık. Ekonomide belli bir noktaya gelen bir Türkiye olarak yaptık. Milli savunmada kendi silahını İHA’sını, SİHA’sını helikopterini üreten bir Türkiye olarak yaptık ve bunun ilhamını da aziz milletimizden aldık. Daha yapacak çok işimiz var” şeklinde konuştu.

“Belediye Başkanlığı, mazeret değil çözüm üretme yeri”
Belediye Başkanlığı makamının mazeret değil çözüm üretme yeri olduğuna dikkat çeken AK Parti Kastamonu İl Başkanı Doğan Ünlü, “Geçtiğimiz günlerde Sayın Belediye Başkanımız Galip Vidinlioğlu’nun 8 aylık görev yaptığı süre içerisinde bir basın açıklamaları oldu, değerlendirmeler oldu. Biz, bu 8 aylık görev yaptığın süre içerisinde anlattıklarına baktığımızda elimizde gözle görülür bir belediyecilik çalışmasının olmadığını hep beraber gördük. Tabii iş yapamama sebeplerini de bir borca bağlamaların da doğru bir yaklaşım olarak görmediğimi de ifade etmek istiyorum. Çünkü çevre illere baktığımızda Kastamonu ölçeğinde olan illerde borcu en az iller arasında Kastamonu Belediyesidir diye düşünüyorum. Örnek verecek olursam yaklaşık Kastamonu gibi 120 bin nüfusa sahip Zonguldak ilimizi biliyorsunuz CHP’den partimize geçti. AK Parti’ye 420 milyon gibi bir borçla devraldık Zonguldak’ı. Halbuki bizim 202 milyon lira olan borç tutarını oranladığımız zaman yüzde 25 seviyelerindeydi. Bu da çevre illere baktığımızda diğer illere nazaran en az borçla devredilen belediye olmuş olduk. Belediye Başkanlığı makamı mazeret üretme makamı değil, çözüm üretme makamı, hizmet üretme makamı, proje üretme makamıdır. Bir de açıklamalarının bir diğer maddesine teleferik konusu vardı. Teleferikle ilgili hem seçim öncesinde hem de seçim sonrasında halkımızın referandumuna sunacaklarını ifade ettiler. Fakat süreç içerisinde baktık ki referandum olmadı, daha sonraki süreçte teleferiğin faaliyete geçireceklerini söylemelerine rağmen maalesef bugüne kadar da herhangi bir faaliyet, herhangi bir çalışma gözlemlenemedi, herhangi bir ilerleme olmadı. Halkımız merak ediyor. Sokakta bizlere soruyor, teleferiğin durumu ne olacak diyor, biz de diyoruz ki teleferiğin akıbeti ne olacak?” diye konuştu.

“Bizim dönemimizde çalışan asfalt plenti, 8 aydır çalışmıyor”
Ünlü, şöyle devam etti: “Asfalt Plenti ile ilgili de bir şeyler söylemek istiyorum. Harıl harıl çalışan AK Parti dönemdeki asfalt plenti, bugün içerisinde 8 aylık dönemde gözlemledik ki hemen hemen hiç çalışmadı diyebiliriz. Diğer önemli konulardan birisi de hepinizin bildiği gibi Kastamonu’da belediyeyi devrederken Türkiye’nin en temiz belediyesi olarak devretmiştik ama şu 8 aylık süre sonunda bu unvanı koruyup koruyamadığımızı bilemiyorum ama muhtemelen bu unvanda sıkıntıya girmiştir diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Çok sayıda partilinin katıldığı toplantı, basına kapalı olarak devam etti. Toplantıya AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik ile Belediye Başkanları da katıldı.

KASTAMONU

29 Kasım 2019 Cuma

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