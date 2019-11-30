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Tosya'da trafik kazası, 4 yaralı

İHA

Tosya'da trafik kazası, 4 yaralı

Kastamonu’nun Tosya ilçesi Çevlik Köyü Kavşağında meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre; İstanbul’dan Samsun istikametine gitmekte olan 41 YK 533 plakalı otomobil yine aynı yönde gitmekte olan tırla sürtüşmesi sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.
Meydana gelen trafik kazasında Uğur G, Fadime G, Mehmet Ş. ve Günay A. yarandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 ambulansı ile Tosya Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

KASTAMONU

30 Kasım 2019 Cumartesi

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