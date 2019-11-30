KATSO, “Müşteri Memnuniyeti, İletişim Becerileri ve Satış Becerileri” eğitimi düzenledi

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası tarafından çalışanların verimliliğini arttırmak amacıyla “Müşteri Memnuniyeti, İletişim Becerileri ve Satış Becerileri” eğitimi düzenlendi.

Çalışanların verimliliğini arttırmak amacıyla Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odasında (KATSO) gerçekleştirilen “Müşteri Memnuniyeti, İletişim Becerileri ve Satış Becerileri” eğitimlerinde çalışanlara müşteri memnuniyeti, satış teknikleri ve iletişim becerileri konuları aktarıldı. 2628 Kasım tarihlerinde saat 19.00 ila 21.00 saatleri arasında verilen eğitimlerde Gazeteci ve İletişim Uzmanı Ahmet Baysan tarafından görsel destekli sunumla anlatıldı.

KATSO’ya üye işyerlerinden 100’den fazla personelin katıldığı eğitimleri veren Ahmet Baysan, teknolojik imkanların, lojistik hizmetlerin geliştiği, pazarın kendini sürekli gelişip dönüştüğü dünyada İletişim satış ve pazarlamanın çok stratejik bir hal aldığını söyledi.

Rekabetin her geçen gün zorlaştığı ve dünyanın tek pazar haline geldiği günümüz ekonomik şartlarında işletmelerin pek çok bileşenden etkin bir şekilde faydalanması ve kendini güncellemesinin çok önemli bir husus haline geldiğine dikkat çeken Ahmet Baysan, “Teknolojik imkanların, lojistik hizmetlerin geliştiği, pazarın kendini sürekli gelişip dönüştüğü günümüzde satış ve pazarlama çok stratejik bir hal aldı. Bu çok bileşenli ekonomik hayatının merkezinde ise firmalar ürünlerini en iyi şekilde pazarlayıp satabilmek zorunda. En iyisi üretebilirsiniz, bunu çok uygun maliyetle de sunabilirsiniz ancak doğru bir şekilde İletişim kurup pazarlayamaz, satamaz ve dolayısıyla işletmenizin sürdürülebilirliğini çıkmaza sürükleyebilirsiniz. Günümüz koşulları tüm bileşenlerin en optimum şekilde uyumunu zorunlu kılıyor. Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası olarak kentimizin oldukça çeşitli ve kaliteli üretim altyapısına sahip olduğunun bilincindeyiz. Sahip olduğumuz bu ürün ve hizmet gamının mevcut pazarda daha geniş bir paya sahip olması arzusundayız” dedi.

“Başarının sırrı değişimin farkında olmaktan geçiyor”

Başarının sırrının değişimin farkında olmaktan geçtiğini söyleyen Ahmet Baysan, iletişim, Müşteri memnuniyeti, pazarlama ve satış tekniklerinde başarının sırrının, değişimde farkında olarak; bu değişimi kendi lehine kullanabilmek olduğunu söyledi.

Pazarlamada ürün, fiyat, dağılım, reklam ve halkla ilişkilerin çok önemli olduğuna işaret eden Baysan, “Müşteriye verilen değer, önem ve öncelik, işletmelerin pazarlama iletişimi çerçevesini ve politikasını etkilemektedir. Müşteri odaklı yaklaşımının gelişmesiyle beraber; firmaların satıcı gözlüğünü bırakarak, müşteriyi dikkate almaları kavramını ortaya çıkarmıştır. Onun için müşterilerinizi iyi tanımanız, iyi tahlil edip, teşhisi iyi koymanız lazım” diye konuştu. Ahmet Baysan bu sebeple birebir müşterilerle temas halinde olan çalışanların bu eğitimleri muhakkak almaları ve verimliliklerini artırmalar gerekir” dedi

Ayrıca eğitimleri başarıyla bitiren kursiyerlere Eğitime Katılım Belgesi verildi.

KASTAMONU 30 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:12

GÜNEŞ 07:43

ÖĞLE 12:38

İKİNDİ 15:02

AKŞAM 17:24

YATSI 18:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.