GMG Kastamonuspor - Sakaryaspor A.Ş.: 0-1

'Ben evde 10 bin doların yerini unutuyorum'

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-STAT: Gazi

HAKEMLER: Şeref Taştan (xx), Emin Barlas (xx), Serdar Soydan (xx)

GMG KASTAMONUSPOR: İsmail (x)-, Özgür (xx), Doğanay (x) (Dk. 65 Alican x ), İlyas (x), Metincan (x) (Dk. 79 Yusuf x ),Berkay (x) (Dk. 46 Ömer x ), Harun (xx), Birkan (x), Faruk (x), Hakkı Can (x), Hakan (x)

SAKARYASPOR A.Ş.: Oğuz (xx)-, Canberk (xx), Serkan (xx), Abdulaziz (x), Berk (xx) (Dk. 81 Hacı Ömer x ), Okan (xxx), Nuri (xx) (Dk. 88 Bekir x), Ferit (xx) (Dk. 72 Özgür x), Denis (xx), Berkay (xx), Ümit (xx)

GOL: Dk. 9 Okan (Sakaryaspor A.Ş.)

SARI KARTLAR: Berkay, Faruk, Özgür (Kastamonuspor 1966) Denis, Ümit, Nuri (Sakaryaspor A.Ş.)TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta GMG Kastamonuspor, kendi sahasında konuk ettiği Sakaryaspor A.Ş.'ye 1-0 mağlup oldu.

9´uncu dakikada gelişen Sakaryaspor atağında, Abdulaziz sağdan ceza sahasına topu gönderdi. Arka direkte boş pozisyonda Okay'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1

Karşılaşma misafir takımın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.



KASTAMONU 01 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:12

GÜNEŞ 07:44

ÖĞLE 12:39

İKİNDİ 15:02

AKŞAM 17:24

YATSI 18:49

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