AFAD’dan gönüllüler için bilgilendirme toplantısı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

AFAD’dan gönüllüler için bilgilendirme toplantısı

İHA

Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından Gönüllülük Projesinin tanıtımı amacıyla, tanıtım ve bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Şerife Bacı Öğretmenevi'nde düzenlenen toplantıda AFAD gönüllülerine, gönüllülük çalışmaları hakkında bilgiler verildi.

AFAD’dan gönüllüler için bilgilendirme toplantısı

Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından Gönüllülük Projesinin tanıtımı amacıyla, tanıtım ve bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Şerife Bacı Öğretmenevi’nde düzenlenen toplantıda AFAD gönüllülerine, gönüllülük çalışmaları hakkında bilgiler verildi.
Gönüllülük Projesinin tanıtımı amacıyla gerçekleştirilen tanıtım ve bilgilendirme toplantısında konuşan İl Afet ve Acil Durumlar Müdürlüğü Müdahale Şube Müdürü Dr. Suat Tüfekçi, “Şu an 81 ilimizde gönüllüler bir araya geliyorlar ve birbirlerini tanıyorlar, bizi tanıyorlar. Neler yapabileceklerini öğreniyorlar, konuşuyorlar akabinde de teknik bilgi ve pratik eğitimlerle gönüllülerimizin afet ve acil durumlarda takım arkadaşı olması için gerekli çalışmayı yürütüyorlar. Bu önemli toplumsal bir vazife. Gönüllüler olmadan başarı sağlanması mümkün değil” dedi.
“Gönüllülük önemli bir toplumsal vazife”
Konu hakkında katılımcılara sunum eşliğinde bilgiler veren Tüfekçi, “Bugün burada olmak bizim için çok güzel bir duygu. Ne mutlu ki gönüllü olarak burada beraberiz. Gönüllülük programı AFAD Başkanlığımızın Türkiye genelinde 81 ilde uyguladığı afet ve acil durumlarda gönüllü desteklerinin sağlanması amacıyla hayata geçirdiği bir program. 2018 yılında başlayan programımız bu yıl şekillendi. Şu an 81 ilimizde gönüllüler bir araya geliyorlar ve birbirlerini tanıyorlar, bizi tanıyorlar. Neler yapabileceklerini öğreniyorlar, konuşuyorlar akabinde de teknik bilgi ve pratik eğitimlerle gönüllülerimizin afet ve acil durumlarda takım arkadaşı olması için gerekli çalışmayı yürütüyorlar. Bu önemli toplumsal bir vazife. Gönüllüler olmadan başarı sağlanması mümkün değil. AFAD başkanlığı olarak tüm sivil toplum kuruluşlarımız ve gönüllülerimizle acil durumlarda yaraları sarmayı amaçlıyoruz. Bunun için gönüllülerimizle bir araya gelmek ve akabinde iyi bir eğitimle beraber faaliyetlere geçmeyi planlıyoruz. Gönüllülük projesi hem eğitim hem de sosyal bir aktivite” diye konuştu.
“Eğitimlerde özverili bir çaba gösterelim”
AFAD İl Müdürü Ekrem Küçükbayram ise, afet durumlarında yardımcı ekiplerin iletişimine dikkat çekerek, “Burada farklı illerden arkadaşlarımız da var. Buradaki arkadaşlarımız yaz tatillerinde memleketlerine gittiklerinde oradaki il müdürlükleriyle muhakkak irtibatlaşın. Ailenize AFAD’ın ne olduğunu muhakkak anlatın. Genellikle burada öğrenci arkadaşlarımız fazla. Ağı genişletmek için arkadaşlarınızı da davet edin, aramıza katılsınlar. Kastamonu’da kamu olarak müthiş bir kaynaşmamız var, gittiğimiz yerlerde de iyi bir iletişim içindeyiz. Sizin de iyi bir iletişim kurmanız lazım, arkadaşlarınıza güvenmeniz lazım ve o şekilde bir ekip oluşması lazım. Bundan dolayı eğitimlerde özverili bir çaba gösterelim. Arama kurtarma anlamında eğitim alacaksanız muhakkak özveriyle eğitimlerin üzerinde durun” ifadelerini kullandı.

KASTAMONU

01 Aralık 2019 Pazar

  • İMSAK 06:12
  • GÜNEŞ 07:44
  • ÖĞLE 12:39
  • İKİNDİ 15:02
  • AKŞAM 17:24
  • YATSI 18:49
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kastamonu’da cezaevi firarisi kahvehanede yakalandı
YEREL HABERLER Kastamonu’da cezaevi firarisi kahvehanede yakalandı
Aniden bastıran kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı Ilgaz Dağında etkili olan kar yağışı nedeniyle araçlar yolda kaldı
YEREL HABERLER Aniden bastıran kar yağışına hazırlıksız yakalanan ...
Kastamonu’da mevsimin ilk karı yağdı
YEREL HABERLER Kastamonu’da mevsimin ilk karı yağdı
Tosya'da trafik kazası: 5 yaralı
YEREL HABERLER Tosya'da trafik kazası: 5 yaralı
GMG Kastamonuspor - Sakaryaspor A.Ş.: 0-1
YEREL HABERLER GMG Kastamonuspor - Sakaryaspor A.Ş.: 0-1
Kastamonu'da kar
YEREL HABERLER Kastamonu'da kar
Kastamonulu pastırmacılardan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek
YEREL HABERLER Kastamonulu pastırmacılardan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ...
“Tot, “Mobil kısırlaştırma aracı satın alacağız” KASBİM’in 2020 bütçesi 4 milyon lira olarak belirlendi
YEREL HABERLER “Tot, “Mobil kısırlaştırma aracı satın ...
KATSO, “Müşteri Memnuniyeti, İletişim Becerileri ve Satış Becerileri” eğitimi düzenledi
YEREL HABERLER KATSO, “Müşteri Memnuniyeti, İletişim Becerileri ve ...
Tosya'da trafik kazası, 4 yaralı
YEREL HABERLER Tosya'da trafik kazası, 4 yaralı
Türk Hava Kurumundan Kaymakam ve Belediye Başkanına teşekkür
YEREL HABERLER Türk Hava Kurumundan Kaymakam ve Belediye Başkanına ...
Esgin: “Sahillere vuran bebek ölümlerinin sorumlusu Avrupa’dır”
YEREL HABERLER Esgin: “Sahillere vuran bebek ölümlerinin sorumlusu ...
Müzeler Genel Müdürlüğünden Tosya Gavur Kayalıklarına İnceleme
YEREL HABERLER Müzeler Genel Müdürlüğünden Tosya Gavur Kayalıklarına ...
Saman yüklü kamyon devrildi: 1 ölü
YEREL HABERLER Saman yüklü kamyon devrildi: 1 ölü
İŞKUR’dan engelli ve eski hükümlülere hibe desteği Aşıcı, “Engelli ve eski hükümlülere 301 bin 875 TL ödeme yapılacak”
YEREL HABERLER İŞKUR’dan engelli ve eski hükümlülere hibe ...
Kastamonu'da uyuşturucuya 5 tutuklama
YEREL HABERLER Kastamonu'da uyuşturucuya 5 tutuklama
Bahçeye giren domuzları ayının kovalaması kamerada
YEREL HABERLER Bahçeye giren domuzları ayının kovalaması kamerada
Taşköprü OSB’de alt yapı çalışmaları başlıyor
YEREL HABERLER Taşköprü OSB’de alt yapı çalışmaları başlıyor
Jandarmanın uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Jandarmanın uyuşturucu operasyonunda 5 kişi ...
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X