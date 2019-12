(Özel) Kastamonu Pastırmasına Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan övgü Cumhurbaşkanının pastırma övgüsünü Kastamonulular memnuniyetle karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, kendisine ikram edilen Kastamonu pastırmasını yedikten sonra, “Mantıda Kayseri, pastırmada Kastamonu” demesi Kastamonulular tarafından memnuniyetle karşılandı. Kastamonu pastırması, ünlü gurme Vedat Milor’dan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan da tam not almış oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları toplantısının ardından kendisine ikram edilen Kastamonu pastırmasını yedikten sonra, Kayserili olan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’ye takılarak, “Kastamonu pastırması daha iyi” demişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Mantıda Kayseri, pastırmada Kastamonu” demesi ise Kastamonulular tarafından memnuniyetle karşılandı. Pastırmada Kastamonu’nun lezzetini hiçbir yerin tutamayacağını savunan Kastamonulular, ünlü gurme Vedat Milor’dan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da Kastamonu pastırmasının lezzetini tescillediğini söylediler.



“Kastamonu mu, Kayseri mi? tartışması bence neticelenmiş oldu”

Kastamonu pastırmasının uzun yıllardır doğal şartlar altında üretilmesinin lezzetine lezzet kattığını belirten müşterilerden Rıdvan Salcı, şöyle konuştu: “Kastamonu pastırmasının en büyük özelliği asırlardır aynı özellikte yani doğal şartlarda yapılmasıdır. Ilgaz Dağının eteklerindeki yaylalarda otlatılan hayvanların çok büyük katkısı bulunuyor. Aynı zamanda şuanda Taşköprü sarımsağı, Dünya’nın en kaliteli sarımsağıdır, çemenlerde de Taşköprü sarımsağı kullanılıyor”

Kastamonu mu, Kayseri mi tartışmasının kendilerince neticelenmiş olduğunu söyleyen Rıdvan Salcı, “Geçtiğimiz günlerde Ankara’da düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Kastamonu pastırmasını övmesi, bizi çok gururlandırdı. Zaten daha önce de bunu dile getirmişti, biz Kastamonulular olarak bunu biliyorduk. Bundan da onur duyduk. Teşekkür ediyoruz kendisine. Reisi Cumhurun'da Kastamonu pastırmasını bu şekilde övmesi bizleri çok onurlandırdı. Yanılmıyorsam Kastamonu mu, Kayseri mi? tartışması da bence neticelenmiş oldu” dedi.

“Cumhurbaşkanımızın övgüsüne nail olmak bizi şereflendirdi”

Kastamonu pastırmasını doğal şartlar altında yaptıklarını söyleyen Pastırma Üreticisi Turgay Kapucuoğlu ise, “Kastamonulular olarak biz, pastırması doğal şartlar altında yapıyoruz. Tamamen hiçbir katkı maddesi kullanmadan doğal şartlarda hava ile temas ettirerek kurutuyoruz. Hiçbir ısıl işlem görmeden fermantasyon halinde yapıyoruz pastırmayı. Ürünlerimizde bizim genelde bölgemize ait danalarımızın sırt kısımlarını kullandığımız için lezzeti de Taşköprü sarımsağının çemene vermiş olduğu lezzetle birleşince değişik bir tat ortaya koyuyor. Bu da tabii ki Kayseri pastırmasının bir tık daha önüne geçmesine neden oluyor. Cumhurbaşkanımızın övgüsüne nail olmak bizi çok şereflendirdi. Kendisiyle gurur duyduk, teşekkür ediyoruz Cumhurbaşkanımıza. Kastamonu pastırması tabii ki her zaman bir numaradır. Herkes bunu böyle bilsin” diye konuştu.



“Sayın Cumhurbaşkanımızın pastırmamızı övmesi bizim için gurur kaynağıdır”

Pastırma üreticisi Fatih Karaosmanoğlu da, “Sayın Cumhurbaşkanımız, Kayseri pastırmasını da tatmıştır, Kastamonu pastırmasından da yemiştir. Her iki pastırmayı tattıktan sonra kendisi de tabii ki de doğal olarak lezzet değerlendirmesini yapıp Kastamonu pastırmasının ön plana çıktığını söylemiştir. Pastırmamızın tadına baktıktan sonra zaten anlaşılıyor. Doğal imalatla fabrikasyon arasındaki farkı zaten Sayın Cumhurbaşkanımızda diğer vatandaşlarımızda bilir. Artık bizim bir şey söylememize gerek kalmadı. Bizim pastırmamızın doğallığından dolayı Sayın Cumhurbaşkanımızda tadına bakıp pastırmamızın daha lezzetli olduğunu kendiside söylemiştir. Bu da bizim için bir gurur kaynağı olmuştur” şeklinde konuştu.

