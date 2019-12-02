Aydın, “Hiçbir mazeretin arkasına sığınmadık; bundan sonra da sığınmayacağız”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Aydın, “Hiçbir mazeretin arkasına sığınmadık; bundan sonra da sığınmayacağız”

İHA

MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın, hiçbir mazeretin arkasına sığınmadıklarını belirterek, bundan sonrada sığınmayacaklarını söyledi.

Aydın, “Hiçbir mazeretin arkasına sığınmadık; bundan sonra da sığınmayacağız”

MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın, hiçbir mazeretin arkasına sığınmadıklarını belirterek, bundan sonrada sığınmayacaklarını söyledi.
MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın, Kastamonu Belediyesi ile kendisi hakkında yapılan eleştirilere cevap vererek, eksikliklerin olduğunu kabul ettiklerini ancak hiçbir şekilde hiçbir zaman hiçbir mazeretin arkasına sığınmadıklarını ve bundan sonra da sığınmayacaklarını kaydetti.
“Belediye Başkanlığı mazeret değil, çözüm üretme yeridir” şeklindeki açıklamaları doğru bulduklarını ifade eden MHP İl Başkanı Yüksel Aydın, “Fakat bunun hangi konuda olduğunu açık etmemişler. Bizim belediye başkanımız bütün mazeretlerini halkıyla paylaşır. Varsa vardır. Yoksa yoktur. Bizim belediye başkanımız sıkıntılarını Kastamonu halkıyla paylaşır ki çözümü onlarla arar. İstişareyi ortak alır. Bizim belediye başkanımız saf ve temiz yüreklidir. Temizlikteki eksiği, beytül mal olarak gördüğü belediyenin kasasını, 8 ayda yaptığı ve yapamadığı her şeyi Kastamonulular ile paylaşmaktan geri durmaz. Bizim belediye başkanımızın gelecek öngörüsü de feraseti de vardır. 2020’de yapacağım dediği her şeyi Allah'ın izni ile yapacaktır. Siz hiç merak buyurmayın” dedi.
Temizlik konusunda da eksiklik olabileceğini kaydeden Başkan Aydın, “Çünkü TYP’li çalışan 150’ye yakın temizlik işçisi süreleri bitti ve ayrıldı. Ama geçmişe dönük kalıcı kirlilikleri ne yapacağız? Şehre çaktığınız kazıkları ne yapacaksınız? Kirlettiğiniz tarihi ne yapacaksınız? Kirlettiğiniz manevi iklimi ne yapacaksınız?” diye konuştu.
İmkanlar ölçüsünde Kastamonu halkına hizmet etmeye devam ettiklerini söyleyen Başkan Aydın, “Kastamonu’nun genel politikaları geç kalmış, atıl hale gelmiş yatırımları ile ilgili kamuoyunu bilgilendirmem neden zorunuza gidiyor? Üstüne üstlük hatırlattığımız konularla ilgili yaptığınız çalışmalar için teşekkür etmeme rağmen niye rahatsız oluyorsunuz? 31 Mart bitti diyorum bitti. Seçimler bitti günaydın. Kastamonu’nun yüzde 73,5’ini biz yönetiyoruz. O yüzden bize mesnetsiz yakıştırmalardan vazgeçin. Biz imkanlar ölçüsünde hizmet etmeye devam ediyoruz, devletin imkânları doğrultusunda da etmeye devam edeceğiz. Yani paravanlar, yüksek kat müsaadeleri, özel imarlar olmayacak” şeklinde konuştu.
CHP’nin yerli bir İl Başkanı ile devam etmeyi arzuladıklarını kaydeden MHP İl Başkanı Yüksel Aydın, şöyle konuştu: “CHP’nin yerel anlamda yerli olmayan il başkanına cevap vermeyeceğim. Onu meşhur etmeyeceğim nokta. Ama meşhur seçilmiş olan hanımefendi, Türk milletinin düşmanları, askerimizi ve polisimizi şehit edenlerle kol kola gezen, domuz pirzolasını yiyip tabağa kemiklerini sıralayan ailenin mensuplarını, ezandan rahatsız, manevi iklimden rahatsız il başkanlarını iyi tanıdığımızı onunla beraber kurdele kesenleri de affetmeyeceğimizi bütün kamuoyunun bilmesini isterim. CHP ile önümüzdeki dönem yerli bir il başkanı ile çalışmayı çok arzu edeceğiz bunu da bilesiniz.”

KASTAMONU

02 Aralık 2019 Pazartesi

  • İMSAK 06:13
  • GÜNEŞ 07:45
  • ÖĞLE 12:39
  • İKİNDİ 15:02
  • AKŞAM 17:23
  • YATSI 18:49
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Iraklı aile, evden para alan çocuklarının ellerini kızgın bıçakla dağladı
YEREL HABERLER Iraklı aile, evden para alan çocuklarının ellerini ...
(Özel) Kastamonu Pastırmasına Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan övgü Cumhurbaşkanının pastırma övgüsünü Kastamonulular memnuniyetle karşıladı
YEREL HABERLER (Özel) Kastamonu Pastırmasına Cumhurbaşkanı ...
AFAD’dan gönüllüler için bilgilendirme toplantısı
YEREL HABERLER AFAD’dan gönüllüler için bilgilendirme toplantısı
Kastamonu’da cezaevi firarisi kahvehanede yakalandı
YEREL HABERLER Kastamonu’da cezaevi firarisi kahvehanede yakalandı
Aniden bastıran kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı Ilgaz Dağında etkili olan kar yağışı nedeniyle araçlar yolda kaldı
YEREL HABERLER Aniden bastıran kar yağışına hazırlıksız yakalanan ...
Kastamonu’da mevsimin ilk karı yağdı
YEREL HABERLER Kastamonu’da mevsimin ilk karı yağdı
Tosya'da trafik kazası: 5 yaralı
YEREL HABERLER Tosya'da trafik kazası: 5 yaralı
GMG Kastamonuspor - Sakaryaspor A.Ş.: 0-1
YEREL HABERLER GMG Kastamonuspor - Sakaryaspor A.Ş.: 0-1
Kastamonu'da kar
YEREL HABERLER Kastamonu'da kar
Kastamonulu pastırmacılardan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek
YEREL HABERLER Kastamonulu pastırmacılardan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ...
“Tot, “Mobil kısırlaştırma aracı satın alacağız” KASBİM’in 2020 bütçesi 4 milyon lira olarak belirlendi
YEREL HABERLER “Tot, “Mobil kısırlaştırma aracı satın ...
KATSO, “Müşteri Memnuniyeti, İletişim Becerileri ve Satış Becerileri” eğitimi düzenledi
YEREL HABERLER KATSO, “Müşteri Memnuniyeti, İletişim Becerileri ve ...
Tosya'da trafik kazası, 4 yaralı
YEREL HABERLER Tosya'da trafik kazası, 4 yaralı
Türk Hava Kurumundan Kaymakam ve Belediye Başkanına teşekkür
YEREL HABERLER Türk Hava Kurumundan Kaymakam ve Belediye Başkanına ...
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X