KASTAMONU'nun İnebolu ilçesinde, virajda TIR'la çarpışan otomobilin sürücüsü, eşi ve 1 yaşındaki kızı öldü, 2 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Göçkün köyünde yaşayan Şahin Küm, ailesi ile birlikte 07 AAD 282 plakalı otomobil ile Antalya'ya gitmek üzere yola çıktı. Taşoluk Köyü mevkiinde otomobil, karşı yönden gelen henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 14 KR 831 plakalı TIR ile virajda çarpıştı. Kazada sürücü Şahin, eşi Nihal (23) ve kızı Şennur (1) olay yerinde hayatını kaybederken, diğer kızı Evranur (3) ve ağabeyi Satılmış Küm (35) yaralandı. Yaralılar, kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulansla İnebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ölen 3 kişinin cenazesi de polis ekiplerinin yaptığı incelemeden sonra aynı hastanenin morguna kaldırıldı. TIR sürücüsü, ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken soruşturma başlatıldı.



KASTAMONU 03 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:14

GÜNEŞ 07:46

ÖĞLE 12:39

İKİNDİ 15:02

AKŞAM 17:23

YATSI 18:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.