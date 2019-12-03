Başkan Çatal’dan engellilere anlamlı ziyaret

Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, 3 Aralık Engelliler Günü dolayısıyla Mustafa Sıtkı Erkek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Özel Eğitim sınıfında eğitimine devam eden Özlem Buse Şahin’i ziyaret etti.

Ziyarette Belediye Başkanı Çatal, Özlem Buse Şahin ile yakından ilgilenerek, Şahin’in okuyacağı şiiri birlikte okudular.

Daha sonra Belediye Başkanı Abdullah Çatal, Özlem Buse Şahin’e hediye takdim etti. Engelli Özlem Buse Şahin’in annesi, Selma Yaşar ile de sohbet eden Çatal, “Sizin gibi annelere minnettarım, kendi hayatınızda birlikte çocuğunuzun hayatını yaşıyorsunuz, sizlere minnet duyuyorum” dedi.

Özlem Buse Şahin’in annesi Selma Yaşar ise Başkan Çatal’a ziyaretlerinden dolayı memnuniyet duyduğunu dile getirerek, teşekkür etti.

Daha sonra Belediye Başkanı Abdullah Çatal, öğretmenler sınıfını ziyaret etti. Ziyarette Belediye Başkan Yardımcısı Harun Yalçın’da Başkan Çatal’a eşlik etti.

KASTAMONU 03 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:14

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