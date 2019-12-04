Tosya’da park halindeki otomobil alev alev yandı

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde park halindeki araç alev yandı. Yangın sırasında meydana gelen patlama sesleri çevredeki vatandaşları da tedirgin etti.

Edinilen bilgiye göre, Tosya ilçesi Bahçelievler Mahallesi Dörtyol Kavşağı yakınında park halindeki bir araçta bilinmeyen bir sebeple gece saat 03.00 sıralarında yangın çıktı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Konunun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler içerisinde kalan otomobilden gelen patlama sesleri nedeniyle aracın bulunduğu bölgedeki vatandaşlar da panik yaşadı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürülürken alevler içerisinde kalan araç kullanılamaz hale geldi.

KASTAMONU 04 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:15

GÜNEŞ 07:47

ÖĞLE 12:40

İKİNDİ 15:01

AKŞAM 17:23

YATSI 18:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.