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(Özel) Taşköprü sarımsağı, Kastamonu’da 40 liradan alıcı buluyor

İHA

Dünyaca ünlü üreticisinin 'beyaz altın' olarak değerlendirdiği Taşköprü sarımsağı, memleketi Kastamonu'da 40 liradan alıcı buluyor. Taşköprü ilçesinde de en iyi sarımsak 30 liradan satılıyor.

(Özel) Taşköprü sarımsağı, Kastamonu’da 40 liradan alıcı buluyor

Dünyaca ünlü üreticisinin ‘beyaz altın’ olarak değerlendirdiği Taşköprü sarımsağı, memleketi Kastamonu’da 40 liradan alıcı buluyor. Taşköprü ilçesinde de en iyi sarımsak 30 liradan satılıyor.
Lezzeti ve kalitesiyle Türkiye’nin önemli sarımsak üretim merkezlerinden Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde sarımsak 30 liradan alıcı bulurken, Kastamonu’da il merkezinde ise en iyi sarımsak 40 liradan satılıyor.
Sarımsak dendiğinde Türkiye’de ilk akla gelen yerlerden biri olarak gösterilen Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde her hafta 2 kez sarımsak pazarı kuruluyor. İlçede kurulan pazarda en iyi sarımsak 30 liradan satılırken, orta boydaki sarımsak ise 23 liradan ve küçük boydaki sarımsakta 15 liradan satılıyor. Kastamonu’da il merkezinde ise duble denilen en iri sarımsak 40 liradan satılırken, orta boydaki sarımsak ise 30 liradan tezgahta yerini aldı.
Üreticiler, hava muhalefeti, sel ve dolu yağışı nedeniyle kış mevsiminin ve mutfakların vazgeçilmezi neredeyse her yemekte kullanılan Taşköprü sarımsağın kilosunun bu yıl artış gösterdiğini belirtti.

“3 kilo sarımsak aldım, İstanbul’a götüreceğim”
Aile ziyareti için Kastamonu’ya gelen ve İstanbul’a dönüş yolunda tarihi Nasrullah Meydanında Taşköprü sarımsağı satın alan Mahir Gergen, “Sarımsak şu anda biraz pahalı gibi. İstanbul’da pazarda 6070 liraya sarımsak satılıyor. Ama sarımsak, yerinde yani Kastamonu’da biraz daha uygun. Birazda insan güvendiği için yerinden almak istiyor sarımsağı. Biz, İstanbul’da yaşıyoruz bu yüzden 3 kilo sarımsak aldım. İstanbul’da sarımsak almaya kalksam, en fazla yarım kilo ancak alabilirim. Fiyatlar yüksek çünkü. Ama burada fiyatlar biraz daha uygun, hem de insan güveniyor” dedi.

“Sarımsak az çıktığından bu yıl fiyatlar biraz yükseldi”
Sarımsak üreticisi Zafer Böcekoğlu ise, “Sarımsak fiyatları bu yıl biraz yüksek. Sarımsağımızın bu yıl az çıkmasından dolayı fiyatlar yükseldi. Ama çok fazla da yüksek olduğu söylenmez, bizce biraz fiyatı normal. Çünkü artık her şeyin pahalı olduğu bir dönemde yaşıyoruz. Duble olarak aldığımız en iri Taşköprü sarımsağını üreticilerden 34 liraya satın alıyoruz. Bizde üzerine 56 lira kar payı koyup öyle satıyoruz müşterilerimize. Ama il dışında bazı illerde bu Taşköprü sarımsağının fiyatlarının yüksek olduğunu biz, müşterilerimizden duyuyoruz. Ama müşterilerimiz dikkatli olsunlar, Taşköprü sarımsağının il dışında olması gereken fiyatı en fazla 50 liradır. Bu fiyatın üstü olması doğru değildir. Bunu fırsata çeviren esnaflara da sarımsak alarak meyil vermesinler tavsiyesinde bulunuyoruz. Müşterilerimiz dikkatli olsunlar bu konularda alışveriş yaparken” diye konuştu.

“Tarihi Nasrullah Meydanında kilosu 40 liraya satılıyor”
Tarihi Nasrullah Meydanında Taşköprü sarımsağı satışı yapan Muammer Kuşgözoğlu da, “Sarımsağın başkenti Kastamonu’dur. Bizim sarımsağın Kastamonu’nun dışındaki illerde 7080 lira civarında yüksek fiyatlarda satıldığını müşterilerimizden duyuyoruz. Şu anda en büyük, birinci sınıf sarımsak Kastamonu’da tarihi Nasrullah Meydanında kilosu 40 liraya satılmaktadır. Misafirlerimizi Kastamonu’dan Taşköprü sarımsağı almalarını tavsiye ediyoruz. Bizim sarımsaklarımız birinci sınıf Taşköprü sarımsağıdır. Kastamonu’nun dışında satılan sarımsaklar yani diğer illerde satılan sarımsaklarda İran sarımsağı ya da Çin sarımsağı ile karıştırılıp satıldığını duyuyoruz” şeklinde konuştu.

KASTAMONU

05 Aralık 2019 Perşembe

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