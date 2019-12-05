Türk Kızılayı, öğrencilerden kan bağışı aldı

Türk Kızılayı Kan Toplama Merkezi, üniversite öğrencilerden kan bağışı topladı.

Türk Kızılayı Kan Toplama Merkezi ekibi, üniversite öğrencilerden kan bağışı aldı. Yoğun talebin olduğu kan bağışında öğrenciler, Türk Kızılayına kan bağışında bulundu. Türk Kızalayı Doktoru Sadık Kumbasar, Kızılayın rutin olarak kurumlarda bu tür kan bağışı topladığını belirterek, “Bu kapsamda Kızılay Kan Bağışı Merkezi 6 personel ve 1 doktor ile 3 ayda bir kan bağışı topluyoruz. İletişim Fakültesinde binlerce öğrenci olmasına rağmen kan bağışı oranı düşük. Ayrıca bizlerde her kişiden kan bağışı almıyoruz. Bu yüzden üniversitelerin kan bağışına yönelik teşvik açısından ders işlenmesini talep ediyoruz” diye konuştu.

KASTAMONU 05 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:16

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