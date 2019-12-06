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Tosya Belediyesi kış hazırlıklarını tamamladı

İHA

Tosya Belediyesi kış hazırlıklarını tamamladı

Soğuk havaların başlamasıyla birlikte Tosya Belediyesi kış hazırlıklarını tamamladı.
İlçede ağır geçen kış koşulları nedeniyle hizmetlerin devam etmesi ve ulaşımda meydana gelebilecek aksaklıklara karşı Tosya Belediyesi ekipleri kış hazırlıklarına başladı. İlk olarak iş makinelerinin kışlık bakımlarını yapan ekipler çalışmalarda kullanılacak olan ekipmanlarını da tamamladı. Belediye ekiplerinin kış mevsimi öncesi ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzlukları engellemek amacıyla tuzlama ve kar kürüme ekipmanı hazırlıklarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, “ilçemizde ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara engel olmak ve hemşehrilerimizin mağduriyet yaşamasını önlemek amacıyla kış mevsiminde ulaşımda kar engelini kısa sürede ortadan kaldırmak için hazırlıklarımızı tamamladık. Belediye olarak kış mevsimine hazırız. Yar yağışıyla birlikte teyakkuzda olacağız ve ulaşımda aksama olmaması bütün imkanlarımızı seferber edeceğiz” diye konuştu.

KASTAMONU

06 Aralık 2019 Cuma

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