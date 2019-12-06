Türk Kızılayı’ndan evi yanan aileye yardım

Onu tanıdınız mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Türk Kızılayı Kastamonu Şubesi, Seydiler ilçesinde evi yanan aileye yardımda bulundu.

Yangın, 6 Kasım’da Seydiler ilçesine bağlı İncesu köyü İmamoğlu Mahallesinde meydana geldi. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında Murat İnan’a ait ev tamamen yanarak kullanılamaz hale gelmişti.

Yangın sonrasında Türk Kızılayı Kastamonu Şubesi, Seydiler ilçesinde evi yanan Murat İnan ile ailesini ziyaret ederek, yatak, battaniye, mutfak malzemesi, giyecek ve gıda kolisi yardımında bulundu.

KASTAMONU 06 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:17

GÜNEŞ 07:49

ÖĞLE 12:41

İKİNDİ 15:01

AKŞAM 17:22

YATSI 18:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.