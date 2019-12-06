Türk Kızılayı’ndan evi yanan aileye yardım

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Türk Kızılayı’ndan evi yanan aileye yardım

İHA

Türk Kızılayı Kastamonu Şubesi, Seydiler ilçesinde evi yanan aileye yardımda bulundu.

Türk Kızılayı’ndan evi yanan aileye yardım

Türk Kızılayı Kastamonu Şubesi, Seydiler ilçesinde evi yanan aileye yardımda bulundu.
Yangın, 6 Kasım’da Seydiler ilçesine bağlı İncesu köyü İmamoğlu Mahallesinde meydana geldi. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında Murat İnan’a ait ev tamamen yanarak kullanılamaz hale gelmişti.
Yangın sonrasında Türk Kızılayı Kastamonu Şubesi, Seydiler ilçesinde evi yanan Murat İnan ile ailesini ziyaret ederek, yatak, battaniye, mutfak malzemesi, giyecek ve gıda kolisi yardımında bulundu.

KASTAMONU

06 Aralık 2019 Cuma

  • İMSAK 06:17
  • GÜNEŞ 07:49
  • ÖĞLE 12:41
  • İKİNDİ 15:01
  • AKŞAM 17:22
  • YATSI 18:49
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Devrekani’de Doğa ve Yaşam Fotoğraf Sergisi açıldı
YEREL HABERLER Devrekani’de Doğa ve Yaşam Fotoğraf Sergisi açıldı
Sahte evraklarla insan kaçakçılığı yapan çete, polisin 6 aylık takibi sonrası çökertildi
YEREL HABERLER Sahte evraklarla insan kaçakçılığı yapan çete, ...
Taşköprü Belediyesi, İzmir Travel Turkey fuarına katıldı
YEREL HABERLER Taşköprü Belediyesi, İzmir Travel Turkey fuarına ...
Tosya Belediyesi, Seydiler’e cenaze aracı hibe etti
YEREL HABERLER Tosya Belediyesi, Seydiler’e cenaze aracı hibe etti
Tosya Belediyesi kış hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER Tosya Belediyesi kış hazırlıklarını tamamladı
KOM ekiplerinden insan kaçakçılarına yönelik operasyon
YEREL HABERLER KOM ekiplerinden insan kaçakçılarına yönelik ...
Türk Kızılayı, öğrencilerden kan bağışı aldı
YEREL HABERLER Türk Kızılayı, öğrencilerden kan bağışı aldı
Amatör kulüp, belediye başkanını kadrosuna kattı Tosya Belediye Başkanı, amatör kulübün yeni futbolcusu oldu Bir yandan hizmet üretecek bir yandan yeşil sahada ter dökecek
YEREL HABERLER Amatör kulüp, belediye başkanını kadrosuna ...
(Özel) Taşköprü sarımsağı, Kastamonu’da 40 liradan alıcı buluyor
YEREL HABERLER (Özel) Taşköprü sarımsağı, Kastamonu’da 40 liradan ...
Belediye başkanı, amatör ligde futbol oynayacak
YEREL HABERLER Belediye başkanı, amatör ligde futbol oynayacak
Taşköprü sarımsağı için eylem planı hazırlanacak Taşköprü’de ‘beyaz altın’ masaya yatırıldı
YEREL HABERLER Taşköprü sarımsağı için eylem planı ...
KATSO’dan Cide ve Şenpazar’da bilgilendirme toplantısı Kastamonu’da girişimcilere ve işverenlere teşvik ve hibeler anlatıldı
YEREL HABERLER KATSO’dan Cide ve Şenpazar’da bilgilendirme ...
TIR'la çarpışan otomobilde ölen 3 kişi toprağa verildi
YEREL HABERLER TIR'la çarpışan otomobilde ölen 3 kişi toprağa ...
Kastamonu’da kazada ölen aile, birlikte toprağa verildi
YEREL HABERLER Kastamonu’da kazada ölen aile, birlikte toprağa ...
Tosya’da mahalleler asfaltlanıyor
YEREL HABERLER Tosya’da mahalleler asfaltlanıyor
Hasan Göleti, Milli Ekonomiye 17 milyon TL katkı sağlayacak
YEREL HABERLER Hasan Göleti, Milli Ekonomiye 17 milyon TL katkı ...
Tosya’da park halindeki otomobil alev alev yandı
YEREL HABERLER Tosya’da park halindeki otomobil alev alev yandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X