Stajyer avukatlar için yemin töreni düzenlendi

Avukatlık stajlarını tamamlayan Reyhan Şengül ve Burakhan Kartal için Kastamonu Baro Başkanlığında yemin töreni düzenlendi.

Kastamonu Adliyesinden emekli Murat Şengül’ün kızı Reyhan Şengül ile Abdurrahmanpaşa Lisesi Müdür Yardımcısı Harun Kartal’ın oğlu Burakhan Kartal, avukatlık stajlarını tamamlayarak avukatlık cübbesini giymeye ve avukatlık ruhsatını almaya hak kazandı. Avukatlık stajlarını tamamlayan Reyhan Şengül ile Burakhan Kartal için Kastamonu Barosunda yemin töreni düzenlendi.

Törende konuşan Kastamonu Barosu Başkanı Av. Özgür Demir, “Bugün iki arkadaşımızın yemin törenini icra edeceğiz. Biraz sonra iki genç meslektaşımızın dilinden dökülecek yemin metnindeki bir kelimeye dikkat çekmenizi istiyorum. Ahlaka uymak noktasında da arkadaşlarımız yemin edecekler. Avukatlık meslek yemininin en önemli yerlerinden bir tanesi. Hukuka uygun davranmak her zaman toplum vicdanında karşılığını bulamayabilir. Hukuka ve mevzuata uygun davranmaya yemin etmek yanında avukatlık yemininde ahlaka da uygun davranmaya yemin edilmektedir. Bu husustaki hassasiyetimi meslek hayatım boyunca yerine getirdim. Stajları boyunca arkadaşlarımla müşahede ettim, birlikte stajlarını geçirdik ve bu noktada bu kelimenin de anlamını kavrayabilecekleri, bu yeminin de gerçekten gereğini yerine getirebileceklerine inancım tam” dedi.

Yeminlerini eden Av. Reyhan Şengül’e avukatlık cübbesini staj avukatı Av. M. İhsan Darende giydirerek Türkiye Barolar Birliği tarafından gönderilen Avukatlık Ruhsatnamesini teslim etti. Av. Burakhan Kartal’a ise avukatlık cübbesini staj avukatı Av. Burak Tamel giydirdi ve Türkiye Barolar Birliği tarafından gönderilen Avukatlık Ruhsatnamesini teslim etti.

Törene Kastamonu Barosu Başkanı Av. Özgür Demir, Av. Reyhan Şengül'ün staj avukatı Av. M.İhsan Darende, Av. Burakhan Kartal’ın stajı avukatı Av. Burak Tamel, Kastamonu Barosu Yönetim Kurulu Üyeleri, Avukatlar ve Av. Reyhan Şengül ile Av. Burakhan Kartal'ın aileleri ve yakınları katıldı.

KASTAMONU 06 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:17

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