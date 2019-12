(ÖZEL) Kadına şiddet içeren filmden etkilendi judoya başladı 95 kilometre yol kat ederek antrenmanlara giden judocu, Avrupa 7’incisi oldu

Kastamonu’da izlediği filmde yer alan 'Kadına şiddet' sahnesinden çok etkilenen, kendisinin de şiddet görebileceğini düşünen 13 yaşındaki genç kız, öğretmeninin tavsiyesi üzerine savunma sporu olan judoya başladı. Haftanın iki günü 95 kilometre uzaklıktaki antrenmanlarına giden genç kız, Avrupa’da 7’incisi olmayı başardı.

Kastamonu’da izlediği film sahnesindeki kadına şiddet olayından etkilenerek judo sporuna başlayan 13 yaşındaki Zeynep Reis adlı genç kız, azmi sayesinde Avrupa 7.'si oldu. Kastamonu'da kalacak yeri olmadığı için yazkış, sıcaksoğuk demeden 95 kilometre uzaklıktaki İnebolu'dan cumartesi ve pazar günleri sabahları hasta olan annesi ile birlikte gelip akşamları ise ilçeye geri dönen Zeynep Reis, kısıtlı imkanlara rağmen Bosna’nın Mostar şehrinde düzenlenen 25 ülkeden 1000 sporcu ve 100 kulübün katıldığı Avrupa Açık Judo Turnuvası’nda 7’nci olarak Türkiye’yi temsil etti.



Kadına şiddet sahnesi uykularını kaçırınca judoya başladı

Zeynep Reis, 3 yıl önce annesi ile birlikte televizyon izlerken izlediği bir filmdeki kadına yönelik şiddet sahnesinden çok etkilendi. Uykularına giren bu durum karşısında ne yapacağı hakkında bilgisi olmayan, büyüdüğü zaman kendisinin de şiddet göreceğini düşünen Zeynep Reis, konuyu bir öğretmenine açtı. Öğretmeni de aynı zamanda savunma sporu olan judoya yazılabileceğini belirtti. Öğretmenin tavsiyesi üzerine konuyu ailesine açan Zeynep Reis’e ailesi de destek verdi. Bir öğretmeni vasıtasıyla Judo Antrenörü Durukan Karabudak’a ulaştı. Antrenör Karabukdak’tan da destek alan Zeynep Reis, İnebolu ilçesinde antrenman yapmak için fiziki yeterliliği olan salon olmadığı için ilk başlarda kendi imkanları ile antrenman yapmaya çalıştı.



Azmi ile Türkiye'yi Avrupa'da temsil etti

İlçede yaptığı antrenman yeterli olmadığı için duruma üzülen annesi, cumartesi ve pazar günleri kızını İnebolu'dan 95 kilometre uzakta il merkezinde bulunan salona getirmeye başladı. İlçeden her zaman il merkezine gelerek çalışmalara katılamayan Zeynep Reis, katıldığı antrenmanlarda zamanını iyi değerlendirerek kısa sürede kendisini geliştirdi. Hem hocasının hem de annesinin manevi desteğini yanında hisseden Zeynep Reis, Türkiye’de katıldığı müsabakalardan elde ettiği dereceler ile Bosna’da düzenlenen turnuvaya katıldı. Reis, televizyon dizisinden etkilenerek savunma öğrenme amaçlı başladığı judoda, U13 Kategorisinde Avrupa 7.'si olmayı başardı.



"Her kadının kendisini koruması gerekiyor"

3 yıldan beri judoya gittiğini kaydeden Zeynep Reis, judoya izlediği bir filmden etkilenerek başladığını kaydetti. İzlediği filmde kadına yönelik şiddet sahnelerinin ön planda olduğunu kaydeden Zeynep Reis, "Ben bu sahnelerden çok etkilendim. Daha sonra sınıf öğretmenime gittim. Sınıf öğretmenim judoya başlayabileceğimi söyledi. Ondan sonra Durukan Hoca ile tanıştım. İnebolu’da başladık antrenmanlara. İnebolu’da sportif faaliyetler çok yetersiz olduğu için çalışmalara Kastamonu’da devam ettim Durukan Hoca sayesinde. Durukan Hoca ile tanıştıktan sonra İnebolu’dan Kastamonu’ya geldim. Ama İneboluKastamonu arası 95 kilometrelik bir yol. Hafta sonları gelebildiğim kadar geldim. Geldikten sonra antrenmanları en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştım. Ama gelemediğim zamanlar da oldu. Gelemediğim zamanları en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştım. Judoya herkesin katılmasını öneriyorum. Her kadının kendisini koruması gerekiyor" dedi.



"Destek olunduğunda daha iyi yerlere gelebilir"

Bir öğretmeninin tavsiyesi üzerine Zeynep Reis’in kendisiyle görüştüğüne dikkat çeken Antrenör Durukan Karabudak, "3 senedir süren bir serüvende çeşitli dereceler elde etti. Bölgesel şampiyonalarda, Türkiye şampiyonalarında, uluslararası şampiyonlarda yarıştı. Bosna’nın Mostar şehrinde düzenlenen Avrupa Kupası’nda Avrupa 7’ncisi olarak bizleri gururlandırdı. Tabi biraz antrenman eksiklikleri oluyor. Çünkü yaklaşık 95 kilometrelik yoldan Kastamonu’ya geliyor. Zor oluyor onun için de. Cumartesi ve Pazar günleri sürekli gelgit yapıyor. Yazkış gelip gitmeleri sürekli devam ediyor. Destek olunduğunda daha iyi yerlere gelebilir. Hayalleri var. Daha büyük sporcu olabilir. Yaşı da daha çok küçük. Yaşının verdiği heyecan ile inşallah önümüzdeki senelerde daha güzel dereceler elde edip Türkiye’yi onurlandırabilir" diye konuştu.



"Kadınlar kendilerini güçsüz hissediyor ama güçsüz değiller"

Sporculardan Binnur Aydın da, judoya yeni başladığını belirterek, "Kendimi savunmak amaçlı başladım. Günümüzde kadına şiddet olayları çok fazla görülüyor. Özellikle son geçtiğimiz zaman dilimlerinde daha çok duymaya başladık. Bunun için kadınlar kendilerini doğal olarak savunmak istiyorlar. Kendilerini güçsüz hissettikleri oluyor. Ama güçsüz değiller. Kendilerini savunmak için judoya başlayabilirler. Güzel bir spor ki spor olmasının yanı sıra savunma sanatı. Zeynep arkadaşım kadına yönelik şiddetten etkilendiği için judoya başladı. Avrupa’da 7’nci oldu. Ben de onun gibi dereceler yaparak ilk başta Türkiye’de dereceler kazanıp daha sonra da ülkemizi diğer ülkelerde yurt dışında temsil etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

