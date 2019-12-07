Sahte evraklarla insan kaçakçılığı yapan çeteden 4’ü tutuklandı Polisin 6 aylık takibi sonrası insan kaçakçılığı yapan çete çökertildi

İstanbul’dan Kastamonu’ya yasa dışı yollarla para karşılığı yabancı uyruklu şahısları getirdiği tespit edilen aralarında yabancı uyruklu şahısların da olduğu 12 kişiden 4’ü çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklandı. 8 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte kayıt belgeleriyle insan kaçakçılığı yaptığı tespit edilen Türkiye, İran, Suriye ve Irak uyruklu şahıslardan oluşan çeteye yönelik düzenlediği operasyonda 12 zanlı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek Kastamonu Adliyesine sevk edilen şüphelilerden H.K., G.B., F.M. ve M.E.A. tutuklandı, 6’sı adli kontrol şartıyla, 2’si ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Operasyonunda yakalanan Suriye uyruklu 14 düzensiz göçmen ise Kastamonu İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul’dan Kastamonu’ya düzenledikleri sahte evrak ve belgelerle yabancı uyruklu şahısları para karşılığı getirdiği tespit edilen çeteye yönelik 6 aylık takip sonrasında operasyon düzenlendi. Operasyonda 12 kişi gözaltına alınırken zanlıların ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda bulunan çok sayıda farklı adreslere ait faturalar, yabancı uyruklu şahıslar adına düzenlenmiş kira kontratları ve dijital materyaller ele geçirildi.

KASTAMONU 07 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:18

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