GMG Kastamonuspor - Bayburt Özel İdare Spor: 4-2 

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STAT: Gazi

HAKEMLER: Sait Tuzcu (xx), Uğur Akalp (xx), Kadir Beyaz (xx)

GMG KASTAMONUSPOR: İsmail (xx) -, Özgür İleri (xx), Doğanay (xx), İlyas (xxx), Metincan (xx) (Dk. 90 Muhammed x), Birkan (xx), Faruk (xx), Hakkı Can (xx), Özgür Yılmaz (xx), Ali Can (xx) (Dk. 75 Hakan x), Ömer (xxx) (Dk. 75 Yusuf x)

BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR: Alişan (x)-, Alper (x), Erol (x), Emre (x) (Dk. 51 Furkan x), Bilal (x), Haydar (x) (Dk. 87 Okan x), Tayyib (xx), Yusuf (x), Azad (xx), Volkan (x) (Dk. 46 Muhammet x), Ethem (x)

GOLLER: Dk. 12 (Pen), Dk. 29 İlyas, Dk. 22 Metincan, Dk.48 Ömer (GMG Kastamonuspor) Dk. 62 (Pen), Dk. 66 Tayyib (Bayburt Özel İdare Spor)

SARI KARTLAR: Özgür İleri, Faruk (GMG Kastamonuspor) - Ethem, Alişan (Bayburt Özel İdare Spor)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta GMG Kastamonuspor, sahasında konuk ettiği Bayburt Özel İdare Spor'u 4-2 mağlup etti.

12'nci dakikada Bayburt ceza sahası içerisinde oluşan karambolde Erol topu elle oynayınca hakem tereddütsüz beyaz noktayı gösterdi. Penaltıyı kullanan İlyas topu ağlarla buluşturdu: 1-0.

22´nci dakikada GMG Kastamonuspor atağında, Doğanay'ın caza sahası içerisine kestiği ortada arka direkte Metincan topu ağlara gönderdi: 2-0.

29´uncu dakikada GMG Kastamonuspor atağında, Doğanay soldan ceza sahasına girdi. Kaleci Alişan ile karşı karşıya kaldı, topu ortada boş pozisyondaki İlyas'a bıraktı. İlyas topu ağlara gönderdi: 3-0.

48´inci dakikada GMG Kastamonuspor atağında, İlyas soldan ceza sahasına girdi. Ortada boş pozisyondaki Ömer'e topu güzel çıkardı. Ömer ise ayağının içiyle topu ağlarla buluşturdu: 4-0.

62´nci dakikada Bayburtspor atağında, Bilal ceza sahası içinde kaleci İsmail ile karşı karşıya kaldı. Boş pozisyonda Faruk Bilal'i düşürünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Tayyib topu ağlarla buluşturdu: 4-1.

66´ncı dakikada Bayburtspor'un kazandığı köşe atışında, top arka direkte Tayyib'in önünde kaldı. Tayyib tek vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 4-2

Karşılaşma ev sahibi takımın 4-2 üstünlüğü ile sona erdi.

KASTAMONU 08 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:18

GÜNEŞ 07:51

ÖĞLE 12:41

İKİNDİ 15:01

AKŞAM 17:22

YATSI 18:49

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