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Kastamonu’da 5 katlı binanın çatısı yandı

İHA

Kastamonu'nun Cide ilçesine bağlı Irmak Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Yangını itfaiye ekipleri büyümeden kontrol altına aldı.

Kastamonu’da 5 katlı binanın çatısı yandı

Kastamonu'nun Cide ilçesine bağlı Irmak Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Yangını itfaiye ekipleri büyümeden kontrol altına aldı.
Edinilen bilgiye göre, Cide’nin Irmak Mahallesi'nde 5 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına Cide Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın sırasında ilk olarak apartmanda yaşayan vatandaşlar tahliye edildi. Ardından itfaiye ekipleri çıkan yangına müdahale etti. Yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonrasında kontrol altına alınabildi. Yangında binanın çatı katı büyük hasar görürken, kullanılamaz hale geldi.
Öte yandan, yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor.

KASTAMONU

08 Aralık 2019 Pazar

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