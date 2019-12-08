Kastamonu Belediyespor, ligde ilk yarıyı namağlup lider tamamladı

Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Ligi’nin ilk yarının son mücadelesinde Muratpaşa Belediyespor’u evinde konuk eden Kastamonu Belediyesi Kadın Hentbol Takımı, karşılaşmayı 2821 kazandı. Kastamonu Belediyespor, ligin ilk devresini topladığı 16 puanla namağlup lider tamamladı.

Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Ligi 9. hafta mücadelesinde Kastamonu Belediyesi Kadın Hentbol Takımı, Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda Muratpaşa Belediyespor’u ağırladı. Karşılaşma oldukça çetin bir mücadeleye sahne oldu. Karşılıklı ataklarla gelişen karşılaşmanın ilk 5 dakikası Kastamonu Belediyespor’un 43 üstünlüğü ile tamamlandı. Maça oldukça istekli başlayan hem Kastamonu Belediyespor da hem de Muratpaşa Belediyespor’da hızlı ataklara kaleciler geçit vermedi. Oyun üstünlüğünü elinde bulunduran Kastamonu Belediyespor, maçın ilk yarısını 1311 önde tamamladı.



Kastamonu Belediyespor ilk yarıda olduğu gibi ikinci yarıya da hızlı başladı. Hücum hattında etkili oyuncuları elinde bulunduran Kastamonu Belediyespor, Muratpaşa Belediyespor karşısında ikinci yarının ilk 10 dakikasında 7 farka ulaştı. Rakibinin direncini hızlı oyun ile kırmaya çalışan Muratpaşa Belediyespor, bir ara farkı 1’e kadar düşürmeyi başardı. Kastamonu Belediyespor, farkın azalmasından sonra Serpil İskenderoğlu, Elif Sıla Aydın, Yeliz Özel ve Aslı İskit gibi tecrübeli oyuncularının etkili oyunu ile maçın kontrolünü tekrardan eline aldı. Rakibinin oyun direncini kıran Kastamonu Belediyespor, karşılaşmayı 2821 kazanmasını bildi.

Aldığı sonuç ile Kastamonu Belediyespor Kadınlar Hentbol Takımı, Türkiye Hentbol Süper Ligi’nin ilk devresini topladığı 16 puanla namağlup bir şekilde lider tamamladı.



Karşılaşması sonrasında açıklamada bulunan Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı Antrenörü Hakan Günal, “Ligin ilk yarısının son maçıydı. Bugün bizim takımımızın kalitesine yakışmayacak şekilde özellikle ilk yarıda çok fazla atış hatamız oldu. Bu atış hatalarını ilk yarıda değerlendirebilseydik maçın normal skoru daha farklı olabilir, bu kadar düşük olmazdı. Tüm sporcu arkadaşlarımızı ortaya koydukları mücadeleden dolayı kutluyorum. Bu ligin en iyi takımı olduklarını, en iyi oyuncuları olduklarını herkese bir kez daha gösterdiler. Türk’ünden yabancısına, en küçüğünden en büyüğüne kadar tüm sporcularımla gurur duyuyorum. İkinci yarıda başlayacağımız antrenmanlarla beraber artık Avrupa maçlarına hazırlanacağız. Gurupları geçmek için mücadelemiz başlayacak. O anlamda da sporcu arkadaşlarıma sonuna kadar güveniyorum” dedi.

Muratpaşa Belediyespor’un şu ana kadar aldığı 3 mağlubiyetin kimseyi yanıltmaması gerektiğini söyleyen Günal, “Muratpaşa Belediyesi A Milli Takımı oluşturan bir takım. Antrenörleri de A Milli Takım antrenörü. Doğal olarak farklar inecektir, dalgalanmalar olacaktır. Ama biz Muratpaşa’dan daha iyi bir takım olduğumuz gösterdik” diye konuştu.



Takım Kaptanı Serpil İskenderoğlu ise, “Ligin ilk yarısını birinci sırada bitirmek bizim için çok önemliydi. Bu bizim için Avrupa guruplarında da moral olacak. Bundan sonra önce guruplardaki maçlara daha sonra da lige adapte olup bu sezonun sonunu şampiyon olarak bitirmek istiyoruz. Aslında maçta zorlanmadık. Karşı takım da sonuçta mücadele edecek. Çok kaçırdık. Bu yüzden böyle oldu. Ama biz daha iyi bir takım olduğumuzu gösterdik” şeklinde konuştu.

KASTAMONU 08 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:18

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