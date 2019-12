Binlerce kadın, Milli Mücadele ruhunu tekrar canlandırdı Binlerce kadın, İlk Türk Kadın Mitinginin 100. yılında tekrar yürüdü Şanlı direnişin 100’ncü yılı kutlandı

Anadolu’nun işgaline karşı haklı seslerini duyurmak amacıyla 10 Aralık 1919’da ilk kadın mitinginin gerçekleştirildiği Kastamonu’da 10 Aralık İlk Türk Kadın Mitinginin 100. yılı kutlandı. Ellerinde Türk Bayraklarıyla İstanbul, Ankara başta olmak üzere çok sayıda şehirden gelen 5 binden fazla kadın, yürüyerek 100 yıl önceki Milli Mücadele ruhunu tekrar canlandırdı.

Atatürk’ün Samsun’a çıkarak Milli Mücadeleyi başlatmasından birkaç ay sonra Anadolu’nun yabancı kuvvetler tarafından işgalini protesto etmek amacıyla 10 Aralık 1919’da Kastamonu’da bir miting düzenlendi. Milli Mücadele tarihine ilişkin kayıtlarda ülkenin ilk kadın mitingi olduğu belirtilen miting, yörenin aydın kadınları öncülüğünde 3 bin kadının katılımı ile gerçekleşti.

İlk Türk Kadın Mitinginin 100. yıl etkinlikleri kapsamında Kastamonu Valiliği, Kastamonu Belediyesi ve 10 Aralık Kadın Platformu işbirliğinde kutlama programı düzenlendi.

81 ilden 7’den 70’e yaklaşık 5 binden fazla kadın, kutlamalar kapsamında İlk Türk Kadın Mitingine katılmak üzere Kastamonu’ya geldi. Etkinlikler kapsamında 5 binden fazla kadın, ellerinde Türk Bayrakları ile marşlar eşliğinde Kışla Parkı’ndan Cumhuriyet Meydanı’na kadar yürüdü.

Burada Atatürk ve Şehit Şerife Bacı Anıtı önüne çelenk bırakıldıktan sonra saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.

Etkinliklerde özel eğitimli öğrenciler, at üzerinde halkı selamladı. Ayrıca Milli Mücadele Döneminde yaşanan olayları temsilen kağnı üzerinde cephane de taşındı.

Soğuk havaya rağmen alanı dolduran binlerce kadın programın ardından müzik eşliğinde eğlendi.



“Kadınların mitingi, 100 yıl sonra bizleri de aynı şekilde heyecanlandırıyor”

Anadolu adını kadınların fedakârlığından, özverisinden ve emeklerinden aldığını söyleyen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ayşe Ergezen, “Anadolu kaderini hiçbir zaman zalimlerin eline bırakmayan, esaret altında yaşamayı kabul etmeyenlerin yurdudur. İşte o Anadolu bundan 100 yıl önce 1919 yılında aziz vatanımızın dört bir taraftan işgal edilmesinin ardından ayağa kalktı. Önce Başkent İstanbul, İzmir, Aydın ve Bursa’nın işgal edilmesi bütün yürekleri dağladı. İşte böyle bir dönemde 10 Aralık 1919’da Kastamonu’da bugün 100’ncü yıl dönümünde hepimizi heyecanlandıran bir miting düzenlendi. Kadınların organize ettiği ve kadınların katıldığı bu miting Anadolu’da bu yönüyle gerçekleştirilen ilk miting oldu. Müdafaai hukuk kadınlar cemiyeti tarafından düzenlenen, Kastamonu şehir merkezi civar köy ve kasabalarından yaklaşık 3 bin kadının katıldığı mitingde konuşan Zekiye Hanım’ın sözleri 100 yıl önce Kastamonu’nun kadınlarını nasıl heyecanlandırdıysa 100 yıl sonra bugün de bizleri aynı şekilde heyecanlandırıyor” dedi.



“Bugün daha güçlüyüz ve inançla yolumuza devam ediyoruz”

Türkiye’nin bugün daha güçlü olduğunu ve inançla yoluna devam ettiğini belirten Vali Yaşar Karadeniz ise, “Türk Milletinin bağımsızlığından hiçbir şekilde vazgeçmeyeceğini dünyaya haykıran Kastamonu Kadın Mitinginin 100. yıl programına teşriflerinizle ilimizi bayram havasına çevirdiniz. Hepinize en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Yüzyıl önce ülkemizin dört bir bucağı işgal edildiğinde ilimizin kadınları yine bu meydanda toplanarak bağımsızlık mücadelesini daha güçlü bir şekilde haykırdılar. Cephedeki evlatlarına, kardeşlerine güçlü bir destek verdiler. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına sadece moral destek değil silah ve cephane gönderdiler. Kurtuluş savaşımız zor şartlarda verildi. Ancak onlar Milli konularımızı her türlü dünyevi tartışmanın üzerinde tuttular. Tek yürek, tek vücut oldular. Söz konusu vatan ise gerisi teferruattır anlayışıyla Anadolu’nun düşmandan temizlenmesine büyük bir katkı sağladılar. Bugünde burada hep birlikte güçlü bir şekilde haykırıyoruz. Atalarımızın, dedelerimizin, ninelerimizin ruhunu aynen içimizde koruyoruz. Birlik ve beraberlik içindeyiz. Milli değerlerimiz siyasi, ticari ve diğer tüm konuların üzerindedir. Onlar memleketimizi düşmandan temizlediler. Bizler hep birlikte memleketimizi ve Türk insanını yüceltmek için çalışıyoruz. 21. yüzyılı Türk Yüzyılı yapmak hepimizin idealidir. Ülkemiz ve çevresinde oynanan oyunlar bizi yolumuzdan döndüremeyecektir. Çünkü bugün daha güçlüyüz inançla yolumuzdan yürüyoruz. Bugün bu meydan milletimizin geleceğinin ne kadar parlak olacağının ispatıdır. Bağımsızlığımız, birlik ve beraberliğimizin ne kadar güçlü olduğunun haykırışıdır. Bu meydan tarihte olduğu gibi bugünde Türk Kadınının milli davalarda en önde aktif bir şekilde üzerine düşeni yapmaya kararlı olduğunun resmidir. Bu güzel tabloyu oluşturan tüm kadın örgütlerine huzurlarınızda şükranlarımı sunuyorum. Başta Aile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Sayın Ayşe Ergezen olmak üzere törenimize teşrif eden herkese teşekkür ediyorum. Yüzüncü yıl mitingimizin, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyor hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Bizlere bu vatanı bahşeden tüm kahramanlarımızı ve tüm kadınlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum” ifadelerini kullandı.



“100 yıl önce düzenlenen kadınların mitingi, ilk kadın mitingi olarak tarihe geçti”

10 Aralık Kadın Platformu Başkanı Ayten Kızıltan da, “Yıl 1919. 10 Aralık güzel yurdumuz düşmanlar tarafından işgal edilmiş, işgal bölgelerinde en ağır vahşetler yaşanmış, her taraf yakılıp yıkılmış, binlerce kişi öldürülmüş, kadınlarımıza her türlü zulüm reva görülmüştür. O yıllar Anadolu kadını için acı dolu yıllar olmuştur. Kastamonulu kadınlar tek yürek olup Kastamonu’da 3 bine yakın kadın kız öğretmen okulu bahçesinde toplanmış. Yapılan konuşmalar işgal ve yapılan vahşet protesto edilerek Amerika, Fransa, İngiltere ve İtalya’ya çekilen telgrafların metinleri okundu. Hanımlar cemiyetinin tertiplediği bu miting yurt genelinde düzenlenen ilk kadın mitingi olarak tarihe geçti” diye konuştu.

Etkinliklere Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ayşe Ergezen, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Nevin Taşlıçay, Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Kastamonu Milletvekilleri Metin Çelik, Hasan Baltacı, Garnizon Komutanı Personel Albay Gamze Aydoğdu, Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, Vali Yardımcısı Vedat Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Necati Denizci, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mücahit Avkıran, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, Kastamonu 10 Aralık Kadın Platformu Derneği Başkanı Ayten Kızıltan ve üyeleri, KASDER Kastamonulular Dayanışma Derneği Genel Merkez Kadın Kolları Platformu üyeleri, Türk Anneler Derneği Kastamonu Şube Başkanlığı, Türk Yardım Sevenler Derneği Şube Başkanlığı, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği, değişik illerden gelen dernek başkan ve üyeleri, TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Halime Nilgül Şener ve üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Öte yandan, Kastamonulular Dayanışma Derneği (KASDER) Kadın Kollarının organizasyonuyla 52 otobüs, İstanbul'dan Kastamonu'ya kaldırıldı.

