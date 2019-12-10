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Bakan Yardımcısı Ergezen: “TYP konusundaki çalışmalarımız sürüyor”

İHA

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ayşe Ergezen, Toplum Yararına Programı'nın (TYP) Bakanlar Kurulu'ndan geçtiğini belirterek, hangi belediyeye ne kadar TYP verileceği konusundaki çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Bakan Yardımcısı Ergezen: “TYP konusundaki çalışmalarımız sürüyor”

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ayşe Ergezen, Toplum Yararına Programı’nın (TYP) Bakanlar Kurulu’ndan geçtiğini belirterek, hangi belediyeye ne kadar TYP verileceği konusundaki çalışmaların sürdüğünü söyledi.
10 Aralık İlk Türk Kadın Mitinginin 100. yıl etkinliklerine katılmak üzere Kastamonu’ya gelen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ayşe Ergezen, AK Partililerle bir araya geldi. Ziyarette Toplum Yararına Programı’ndan (TYP) bahseden Ergezen, “TYP ile ilgili bir çalışmamız var, Bakanlar Kurulunda da netliğe kavuştu. Belediyelerle ilgili hangi ile ne kadar verileceği konusunda da çalışmalar yapılıyor ve hemen de başlayacak. Biliyorum personellerle ilgili olarak sıkıntınız var. Tabi ülke olarak çok zor günlerden, çok zor yıllardan geçtik. 2013 yılı itibariyle, gezi olayları ile başlayan, akabinde 1725, akabinde 15 Temmuz. Gerçekten çok büyük saldırılarla mücadele ettik ve kendi içimizdeki birliğimizi çok şükür muhafaza ettik. Biz gerçekten tarihimizden edindiğimiz ruhla birlikte birlik de olup birlikte mücadele ettik. Ancak bu ekonomik olarak belli zararlar verdi. Bu kadar saldırıya, bu kadar güçlükler karşılığında birçok ülkenin belki yıkılabileceği saldırılara rağmen bu ilerleyiş, bu devam etme, bu kadar güçlü durma ve daha da önemli aktör olma ancak Türk milletine nasip olurdu. Hepinize tekrardan teşekkür ediyorum ve sağlıcakla kalın diyorum” dedi.

KASTAMONU

10 Aralık 2019 Salı

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