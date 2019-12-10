Park halindeki iki araca otomobil çarptı Kaza anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı

Kastamonu’da park halindeki iki araca otomobil çarptı. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Candaroğulları Mahallesi'nde hızını alamayan bir otomobil, park halindeki iki araca çarptı. Kazada yaralanan olmazken, üç araçta da maddi hasar oluştu. Kaza anı, anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerası görüntüsünde hızla gelen aracın, park halindeki araca çarptığı görülüyor.
KASTAMONU
10 Aralık 2019 Salı
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