Kastamonu'da gizli buzlanma kazaya yol açtı İlk belirlemelere göre 5 ölü ve çok sayıda yaralı var

Kastamonu'nun Devrakani ilçesinde gizli buzlanma nedeniyle meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralının olduğu öğrenildi.

Kaza, Kastamonu Devrekani yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 37 BF 334 plakalı araç ile kamyon gizli buzlanma nedeniyle kaza yaptı. Meydan gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda da yaralının olduğu öğrenildi.



KASTAMONU 11 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:21

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