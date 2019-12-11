Tosya Kaymakamı muhtarların sorunlarını dinledi

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, ilçede görev yapan muhtarlarla bir araya gelerek sorunları dinledi.

Tosya ilçesinde köyler ve mahallelerdeki sorunlar, talepler, görüşlerin değerlendirilmesi ve takibi için muhtarlar ile konunun muhatabı kurumların bir araya gelmesi amacıyla Kaymakam Deniz Pişkin'in koordinasyonu ve başkanlığında Muhtarlar Toplantısı yapıldı. Halk Eğitim Merkezi Çok Amaçlı Salonunda yapılan toplantıya Tosya Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Mola, kurum amirleri, il genel meclis üyeleri ile köy ve mahalle muhtarları katıldı. Yaklaşık 2 saat süren toplantıda ilçe merkezi ve köylerdeki bütün kamu hizmetlerinin vatandaşlara daha nitelikli sunulabilmesi için yapılması gereken çalışmalar ile mevcut sorun ve talepler ele alındı.

KASTAMONU 11 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:21

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