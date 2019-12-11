Kastamonu'da yoğun sis kazaları beraberinde getirdi: 2 yaralı Yoldan çıkan otomobil 15 metre şarampole uçtu

Kastamonu'da yoğun sis nedeniyle bir otomobil kontrolden çıkarak 15 metreden dereye uçarken bir başka otomobil ise refüje çarparak takla attı. Kazalarda 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kastamonu’da sabah saatlerinden itibaren yoğun sis etkili olmaya devam ediyor. Görüş mesafesinin 60 metreye kadar düştüğü Kastamonuİstanbul karayolu Kurubenzinlik kavşağında yaşandı. Kavşağa kontrolsüz giren Hamit Yeşiltaş (59) idaresindeki 37 PC 647 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak 15 metreden dereye uçtu. Kazada araç sürücüsü yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince yaralanan Hamit Yeşiltaş, Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrasında polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle trafik ekipleri, araçları yavaşlatarak uyarılarda bulundu.

Diğer kaza, KastamonuTaşköprü karayolu Kurusaray köyü mevkisinde yaşandı. Kazada Onur Balcıoğlu yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetine kaybetmesi sonucu refüje çarparak devrildi. Kazada sürücü Onur Balcıoğlu ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince yaralanan Onur Balcıoğlu, Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrasında emniyet güçleri, olay yerinde incelemelerde bulundu.

KASTAMONU 11 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:21

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