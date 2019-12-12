Taşköprü sarımsağı İzmir'de tanıtıldı

13. İzmir Travel Turkey Fuarında Taşköprü Belediyesi tarafından Taşköprü sarımsağının tanıtımı yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde düzenlenen Uluslararası Travel Turkey Fuarı, Fuar İzmir'de düzenlenen törenle 13. kez kapılarını açtı. Bu yıl 43 farklı ülkeden bin 284 firmanın katıldığı fuarda Taşköprü Belediyesi de stant açtı. Fuarda ilçenin standını ziyaret eden Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, konuklara Taşköprü sarımsağı dağıttı. Ayrıca etkinlikte sarımsak güzeli de davetlilerin büyük ilgisini çekti. Fuarda ayrıca Siyez Evi tarafından siyez pilavı konuklara ikram edildi. Davetlilerin büyü ilgi gösteridiği siyez pilavının yanı sıra Çekme Helvada vatandaşlara ikram edildi.

Ayrıca fuar boyunca standı ziyaret eden davetlilere Kastamonu’nun tarihi ve kültürel yönlerinin anlatıldığı broşür, kitapçık gibi materyaller de dağıldı.

KASTAMONU 12 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:22

GÜNEŞ 07:54

ÖĞLE 12:43

İKİNDİ 15:02

AKŞAM 17:22

YATSI 18:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.