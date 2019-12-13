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Meslek Odalarından ‘Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ uyarısı

İHA

Meslek Odalarından ‘Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ uyarısı

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası, Kastamonu Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası ortak bildiri yayınladı. Bildiride yeni vergi usul kanununda yapılan değişikliklere dikkat çekilerek, mükelleflerin herhangi bir sorun yaşamamaları için muhasebecilerine başvurmaları istendi.
Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası, Kastamonu Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasının yayınladığı ortak bildiride, hayata geçirilen dijital dönüşüm ile birlikte tüm vergi mükelleflerinin üstüne düşen sorumluluk ve yükümlülüklerin arttığının altı çizilerek, “Bu bağlamda bir farkındalık oluşturmak ve üyelerin üstüne düşen görevleri yerine getirmelerini sağlamak amacı ile bu bildiri Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası iş birliği ile hazırlanmıştır. Tüm vergi mükelleflerinin bu çalışmalar hakkında bilgi edinmeleri ve üstüne düşen sorumluluklarının yerine getirilmesi amacıyla çalışmakta oldukları mali müşavirlerine en kısa zamanda ulaşmaları ve uygulamalar hakkında bilgi almaları hedeflenmektedir. Vergi mükelleflerinin mağdur olmamaları ve cezalı duruma düşmemeleri için bu durum önem arz etmektedir” denildi.
Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren ‘Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ kapsamında yapılması gereken işler hakkında bilgi verilen bildiride, şu ifadelere yer verildi: “2018 hesap dönemi brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren, 2018 veya 2019 hesap dönemleri brüt satış hasılatı 5 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren efatura uygulamasına geçmek zorundadırlar.Tebliğin yayın tarihi itibarıyla eFatura uygulamasına geçmiş olan mükelleflerin 1 Ocak 2020 tarihine kadar, eFatura uygulamasına geçiş zorunluluğu nedeniyle ileri tarihte eFatura uygulamasına dahil olacak olan mükelleflerinse geçiş tarihi itibariyle eArşiv fatura uygulamasına geçmeleri zorunludur.ETicaret paydaşı olan internet satış platformları, internet ortamında ilan yayınlayanlar ve internet reklam aracıları eFatura ve eArşiv Fatura uygulamasına geçmek zorundadırlar.EArşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren düzenlenecek faturaların vergiler dâhil toplam tutarı vergi mükelleflerine yapılan satışlarda 5 bin TL’yi, vergi mükellefi olmayanlara yapılan satışlarda ise 30 bin TL’yi aşması halinde Gelir İdaresi Başkanlığının ücretsiz olarak mükelleflere açtığı fatura düzenleme portalı aracılığı ile düzenlenmesi zorunludur.Tüm serbest meslek erbapları (avukatlar, mali müşavirler, serbest çalışan doktorlar, mimarlar, mühendisler vb.) 2020 yılı Haziran ayından itibaren serbest meslek makbuzlarını eSerbest Meslek Makbuzu olarak düzenlemek zorundadırlar.Hal kayıt sistemi kapsamında sebze ve meyvelerin ticareti ile iştigal eden tüccar ve komisyoncular 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren eFatura, eArşiv Fatura, eİrsaliye, eMüstahsil Makbuzu uygulamaları ile eDefter uygulamalarına dahil olmak zorundadırlar. Sigorta, emeklilik ve reasürans şirketleri Sigorta Poliçeleri ile Sigorta Komisyon Gider Belgelerini, bankalar dekont belgesini, yetkili döviz müesseseleri de Döviz AlımSatım belgelerini ve tüm mükelleflerce kullanılan Gider Pusulası belgesi eBelge olarak düzenlenebilecektir. Akaryakıt istasyonları dahil olmak üzere EPDK’dan akaryakıt sektöründe faaliyette bulunmaya ilişkin lisans alan tüm mükelleflerin Tebliğde öngörülen geçiş zamanlarında eFatura, eArşiv Fatura, eİrsaliye ve eDefter uygulamalarına geçiş zorunluluğu getirilmiştir. Gübre takip sistemi kapsamında bulunan mükelleflerce gerçekleştirilen sistem kapsamındaki malların sevkinde eİrsaliye kullanma zorunluluğu getirilmiştir. Demir çelik sektöründe, madencilik alanında vergi kayıp ve kaçağını azaltmak ve sektörde haksız rekabeti engellemek amacıyla imalat, ihracat veya ithalat faaliyetinde bulunan mükelleflerin eirsaliye uygulamasına geçiş zorunluluğu öngörülmüştür. EFatura uygulamasına dahil olan mükelleflerin çiftçilerden gerçekleştirdikleri zirai mahsul alımlarında kağıt ortamda düzenledikleri müstahsil makbuzlarının elektronik ortamda eMüstahsil Makbuzu olarak düzenlenmeleri zorunludur.”

KASTAMONU

13 Aralık 2019 Cuma

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