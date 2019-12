Cide Halk Kütüphanesine 4 bin kitap bağışlandı

Cide Halk Kütüphanesine 4 bin kitap bağışı yapıldı.

Cide Güren Dernekleri Federasyonu (GÜRFED) tarafından organize edilen ve Kastamonulular Dayanışma Derneğinin de (KASDER) destek verdiği kampanyada Cide Belediyesi Halk Kütüphanesine 4 kitap bağışı yapıldı.

GÜRFED ve KASDER yetkilileri tarafından toplanan kitaplar, Cide Belediyesi Ek Binasında bulunan halk kütüphanesine getirilerek teslim edildi.

GÜRFED Derneği adına açıklamada bulunan Cahit Kaya, başlattıkları kampanyanın devam ettiğini belirterek, ilerleyen günlerde daha fazla bağışta bulunacaklarını söyledi.

Kaya, “Cide ilçemizde belediye başkanının başlattığı halk kütüphanesi ve kitap kampanyası için Mehmet Eşref Mutlu Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bizlerde STK temsilcileri olarak İstanbul’da elimizden geldiği kadar bu kampanyaya destek olmak çalışma başlattık ve hala çalışmamız devam ediyor. Bir kitap on genç demek, on genç Türkiye demek. Biz bu sloganla yola çıktık. Bizler İstanbul’dan ne kadar destek olursak ilçemiz o kadar öğrenci alır ve gelişir. Cide Güren Dernekleri Federasyonu (GÜRFED) yönetimindeki başkanlarımız sağ olsunlar Kastamonu gençleri olarak bizlere çok destek oldular. Kendilerine teşekkür ediyoruz. İnşallah Kastamonu’muzun her ilçesinde GÜRFED adına bir kütüphane yapmaya çalışacağız” dedi.

GÜRFED önderliğinde KASDER’inde katkı verdiği kitap bağışı kampanyası için Cide’ye gelen ekibi makamında kabul eden Cide Belediye Başkanı Mehmet Eşref Mutlu ise, “Başlatmış olduğumuz kampanyamıza toplumun her kesimi gönülden destek verdi. Ben KASDER ve GÜRFED’de katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. İlçemize kazandırdığımız bu eserde çok büyük katkıları olacak. Halk kütüphanemiz henüz açılışını yapmamamıza rağmen özellikle üniversite öğrencilerimiz kütüphanemizden faydalanıyorlar. Buda bize ileride daha faydalı olacağı fikrini oluşturuyor” diye konuştu.

Cide Halk Kütüphanesi resmi olarak açılmamasına rağmen, özellikle üniversite ve üniversiteye hazırlanan öğrencileri tarafından yoğun ilgi görüyor.

