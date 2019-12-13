Ongun Tekstil’den Taşköprü’ye yatırım sözü Ongun Tekstil Yönetim Kurulu’ndan Başkan Çatal’a ziyaret

Taşköprü ilçesinde faaliyet gösteren Ongun Tekstil Fabrikası Yönetim Kurulu, Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal’ı makamında ziyaret ettiler.

Taşköprü’de yaklaşık 20 senedir faaliyet gösteren Ongun Tekstil Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanları Raci Memiş, Ahmet Kukuk, Özgür Saçıntı ve Taşköprü Ongun Tekstil Fabrikası Müdürü Coşkun Gülşen, Belediye Başkanı Abdullah Çatal’ı makamında ziyaret etti.

Başkan Çatal, yaptığı açıklamada, “İlçemizde yaklaşık 20 senedir faaliyet gösteren Ongun Tekstil Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanları Raci Memiş, Ahmet Kukuk, Özgür Saçıntı ve Taşköprü Ongun Tekstil Fabrikası Müdürü Coşkun Gülşen'e nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederim. Bu vesile ile ilçemizdeki yatırımlarını genişletme sözü vermelerinden ve nazik ziyaretlerinden dolayı değerli misafirlerimize ayrıca ilçe halkım adına şükranlarımı sunuyorum” dedi.

KASTAMONU 13 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:22

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