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Aç kalan ayı, çöp konteynırında yiyecek aradı

İHA

Kastamonu'nun Ilgaz Dağı Milli Parkı bölgesinde aç kalan ayı, oteller bölgesine inerek çöp konteynırından yiyecek aradı.

Aç kalan ayı, çöp konteynırında yiyecek aradı

Kastamonu’nun Ilgaz Dağı Milli Parkı bölgesinde aç kalan ayı, oteller bölgesine inerek çöp konteynırından yiyecek aradı.
Kar kalitesi, pist ve konaklama imkanları ile Türkiye’nin önemli kış turizm merkezlerinden birisi olarak gösterilen Kastamonu’daki Ilgaz Dağı Milli Parkı’nda aç kalan bir ayı, yiyecek bulabilmek için oteller bölgesine indi. Ayının oteller bölgesinde çöp konteynırından yiyecek araması bir vatandaşın cep telefonuna kayıt edildi. Cep telefonu görüntüsünde ayının bir süre çöp konteynırında yiyecek aradığı görülüyor. Yiyecek bulmakta zorlanan ayı, çöp konteynırını devirerek yiyecek aramasına devam ediyor. Çöp konteynırından yiyecek bulmakta zorlanan ayı, çevrede bulunan köpeklerin tepki vermesi üzerine bulunduğu yerden ormanlık alana doğru uzaklaşıyor.

KASTAMONU

14 Aralık 2019 Cumartesi

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