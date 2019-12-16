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Kastamonu Teknokent A.Ş. için imzalar atıldı

İHA

Kastamonu'nun gelişiminin önündeki en önemli adımlardan bir tanesi olan Teknokent'in şirket kuruluşu için imzalar düzenlenen törenle atıldı.

Kastamonu Teknokent A.Ş. için imzalar atıldı

Kastamonu’nun gelişiminin önündeki en önemli adımlardan bir tanesi olan Teknokent’in şirket kuruluşu için imzalar düzenlenen törenle atıldı.
Aralarında kamu kurumlar, sanayi kuruluşları ve Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası'nın (KATASO) kurucu olarak yer aldığı Kastamonu Teknokent Anonim Şirketi için imzalar KATSO'da gerçekleştirilen tören ile atıldı. KATSO Başkanı Oğuz Fındıkoğlu'nun ev sahipliğini yaptığı törene diğer kurucu kamu kurumları ve sanayi kuruluşları ile STK temsilcileri katıldı.
Tmrende Kastamonu Teknokent A.Ş ve Teknokent yapısı ile ilgili olarak bilgilendirmelerde bulunan Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörü ve Kastamonu Teknokent Yönetici Şirketi Kurucusu Prof. Dr. Kasım Yenigün, “Amaç, üniversitenin akademik bilgisini ticaretle, sanayiyle, yerel kalkınma unsurlarının tümünü içerisine alacak şekilde birlikte yol alması. Bu konuda en önemli enstrüman artık bütün dünyada olduğu gibi biliyorsunuz ki Teknokentler, Teknoparklar. Teknokentleryapısı itibarı ile hakikaten bir şehre vizyon katan, oradaki bilginin, oradaki bilgiye ihtiyaç duyan bütün sanayi ve ticaret unsurları ile beraber yol almasını gerektiren bir yapı. Aynı şekilde özellikle o ilde çok arzu edilen istihdam için de ile gelecek dış fonları çekebilecek projelerin de üretildiği merkezlerden bir tanesi. Bir başka yönü de fikri sanayi mülkiyet hakları konusunda. Yani o ilden çıkacak olan markalar, patentler, coğrafi işaretler gibi benzeri konuda çok ciddi emeklerin harcanacağı ama bunların sistematik yapılacağı bir merkez. Bütün bunları hakikaten algılayabilen, bütün bunlarla ilgili çalışmaların içerisinde olmayı arzu eden yapıları biz olabildiğince çoklukla Teknokent yapısı içerisinde olması için 2 aydır ciddi bir gayret sarf ettik. Artık Teknokentimizin Kastamonu Teknokent A.Ş. adı ile bilinecek olan bir şirketi olacak. İnşallah bundan sonra faaliyetlerle Kastamonu’nun huzuruna çıkmayı arzu ediyoruz” diye konuştu.
İmza töreni Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası önünde kurucuların yer aldığı hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu.

KASTAMONU

16 Aralık 2019 Pazartesi

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