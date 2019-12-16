Tosya’da ilk yaren ocağı yakıldı

Tosya'da Yaren Meclisi Küçükbaşağa İsmail Bazlamatçı’nın ocağı yakmasıyla sezonu açtı.

İlk yaren ocağının yakıldığı program, yaren geleneği olarak selamlama seremonisi ve ardından davetlilere sıcak ıhlamur ikramı ile başladı. Geceye Kastamonu Kaymakam Deniz Pişkin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sıtkı Murat Demirci, ilçe protokolü, Çankırı Yarenleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Sezonun ilk ocağının yandığını belirten Başağa Fatih Lepeci, Yaren Meclisi ve Yaren Kültürü hakkında katılımcılara bilgi verdi. Yaren meclisinin Başağası olan Fatih Lepeci ve Küçükağa İsmail Bazlamatçı, davetlilere ‘hoş geldiniz’ dedikten sonra müzik eşliğinde açılış karşılama töreni yapıldı.

Gecede yöreye has halk oyunları, musiki söyleşileri ve orta oyunları oynandı. Ayrıca davetlilere ikramlarda bulunuldu. Yaren ağaların sergilediği orta oyunlar özellikle şehir dışından gelen konukların bir hayli dikkatini çekti. Daha sonra misafirler, geleneksel Cezayir Marşı eşliğinde uğurlandı.

KASTAMONU 16 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:24

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