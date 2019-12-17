Yanan evlerini gözyaşları içinde izlediler Kastamonu’da çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi

O şimdi çok ünlü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi. Kış günü evsiz kalan Hindioğlu ailesinin 8 ferdi, yangını gözyaşlarıyla izledi.

Edinilen bilgiye göre, İnebolu ilçesine bağlı Sakalar köyünde Mustafa Hindioğlu’na ait 2 katlı beton evde sabah saatlerinde yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın, kısa sürede büyüyerek tüm evi sardı. Evde bulunan bir tüpün patlamasıyla alev topuna dönen evde yangını fark den ve son anda evden çıkan Hindioğlu ailesine köylüler yardım etti. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında 2 katlı ev kullanılamaz tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Kış günü evsiz kalan Hindioğlu ailesinin 8 ferdi, evlerinin yanışını gözyaşlarıyla izledi.

KASTAMONU 17 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:25

GÜNEŞ 07:58

ÖĞLE 12:46

İKİNDİ 15:03

AKŞAM 17:24

YATSI 18:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.