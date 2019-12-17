Vali Aydın Arslan Ortaokulu’ndan ‘İyilik Yap, İyilik Bul’ projesi

Vali Aydın Arslan Ortaokulu, “Bir İyilik Yap İyilik Bul” projesi kapsamında öğrenci ve velilerin aldıkları hediyeleri, daha önceden belirledikleri kardeş okula teslim ettiler.

Vali Aydın Arslan Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Emine Ayvacı öncülüğünde başlatılan“Bir İyilik Yap İyilik Bul” projesi kapsamında öğrenci ve veliler, kardeş okul olarak belirledikleri okula yardımda bulundu. Öğrencilerin harçlıklarından biriktirdikleri paralarla velilerin de destekleriyle alınan hediyeler, kardeş okul olarak belirlenen okula teslim edildi.

Öğrencilerin ve velilerin desteğiyle kardeş okul olarak belirlenen okula ihtiyaç olabilecek malzemeler paketlendikten sonra öğrenciler arasında kura çekildi. Kura çekimi sonrasında Ceylin Karabeyoğlu, Azra Dizdar, M. Görkem Dinç, M. Ziya Ayvaoğlu, Tunahan Türkeli, Nesibe Sevde Yağız, Mete Tarım, Zeynep Demir, Duru Demirtürk ve Hilal İkizoğlu’ndan oluşan öğrenci grubu, paketlenen malzemeleri Türkçe Öğretmeni Emine Ayvacı ve Müdür Yardımcısı Saim Sarıkaya nezaretinde kardeş okula teslim etti.

KASTAMONU 17 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:25

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