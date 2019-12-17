Jandarmadan kaçak av operasyonu

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Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Tosya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tosya’da araçlara takılan projektörlerle av yapan şahısları suçüstü yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Tosya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tosya ilçesine bağlı Çaybaşı köyü Akseki Yazısı Mevkisinde gece saatlerinde devriye gezdikleri sırada 4 şahsın araçlarına taktıkları projektörlerle av yaparken suçüstü yakaladı. Jandarma ekipleri, projektörlerle yasak usulde avlandıkları tespit edilen şahıslar hakkında, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa muhalefet suçundan yasal işlem yaparak suçta kullanılan 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve projektöre de el koydu. Ekipler, şahıslara 707 TL idari para cezası uyguladı.

KASTAMONU 17 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:25

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