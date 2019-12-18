Tosya’da Ata Planör Model Uçağı Kursu tamamlandı

Türk Hava Kurumu Tosya Şubesi Başkanlığı, Tosya Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Tosya İlçe Jandarma Komutanlığı işbirliğinde açılan Ata Planör Model Uçağı Kursu tamamlandı.

Türk Hava Kurumu Tosya Şubesi Başkanlığı, Tosya Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Tosya İlçe Jandarma Komutanlığı işbirliği ile jandarma personeline yönelik açılan Ata Planör Model Uçağı Kursunun sertifika töreni gerçekleştirildi. 32 saat süren kurs sonucunda 54 jandarma personeli sertifika almaya hak kazandı. Sertifika almaya hak kazanan jandarma personeline sertifikalarını ise Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin verdi. Pişkin, jandarma personeline gösterdikleri başarıdan ötürü teşekkür ederek, “Üç kurumumuzun işbirliğiyle gerçekleşen bu güzel faaliyetten dolayı her bir kurumumuzu ve kursiyer jandarma personelimizi tebrik ediyorum” dedi.

Jandarma personeline sertifikalarını veren Kaymakam Pişkin, ardından model uçakları incelemeyerek ekiplerden bilgiler aldı.

KASTAMONU 18 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:26

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