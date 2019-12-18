Yol süpürme aracı ile minibüs çarpıştı: 1 yaralı

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KastamonuHanönü karayolu üzerinde yol süpürme traktörü ile minibüs çarpıştı. Kazada traktör sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, HanönüBoyabat arasında Kale mevkisinde karayollarına ait yol süpürme traktörü ile Vezirköprü’ye giden yolcu minibüsü çarpıştı. Kazada yol süpürme traktörünün sürücüsünü yaralandı. Yaralanan sürücü, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Minibüsünde hasar görmesi nedeniyle yolcular, başka bir araca nakil edildi.

KASTAMONU 18 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:26

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