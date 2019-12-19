Ticaret odasında kişisel verilerin korunması eğitimi verildi

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası’nda Kastamonu Serbest Mali Müşavirler Odası ve EDM Bilişim Sistemleri ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. işbirliğiyle eğitim toplantısı düzenlendi.

Eğitimde kişisel verilerin korunması, VERBİS, efatura, edefter, earşiv fatura, eimza, kep, ebordro, emutabakat ve eyedeklenmenin mükelleflere, mali müşavir ve muhasebecilere sağladığı avantajlar anlatıldı.

EDM Bilişim Sistemleri ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. yetkisi Tansu Uslu, “Şirketimiz 2010 edönüşüm sektöründe hizmet vermektedir. Yaklaşık 150 bin tane kurumsal müşterimiz var. Bunun yanında Gelir Dairesi Başkanlığından saklama dahil olmak üzere tüm lisanslarımız mevcuttur. Yine Bilgi Teknolojileri Kurumundan elektronik imza, kayıtlı elektronik posta yetkimiz bulunuyor. Saklamalarımızı Türkcell’in veri merkezinde 4 farklı yer yapıyoruz. 48’ez kadar da tüm verileri geriye alabiliyoruz. Yazılım tamamen kendi kadromuz tarafından yapılıyor. Yüzde 100 tamamen yerli teknoloji tarafından Türkiye genelinde 300’e yakın dönüşüm hizmet merkezi mevcuttur. 200’ün üzerindeki muhasebe programına da hizmet veriyoruz” diye konuştu.



509 nolu tebliğin getirdikleri anlatıldı

509 No’lu tebliğ öncesine değinerek sözlerine devam eden Uslu, “Yıllık cirosu 10 milyonun üstü olan firmaların efatura zorunluluğu vardı ve aynı zamanda bu firmalarda edefter zorunluluğu da vardı. Yine herhangi bir ciroya bakılmaksızın, tütün ve alkol piyasasının üreticileri ve dağıtıcıları bu zorunluluktaydılar. Onlarda aynı zamanda defter zorunlusuydu. Yine yıllık cirosu 5 milyon TL olan ama bunun yanında internetten satış yapanlara earşiv fatura zorunluluğu vardı. Dolayısıyla 509 No’lu tebliğden itibaren onlara edefter zorunluluğa gelmiş oldu. 509 No’lu tebliğe kadar hayatımızda sadece 3 tane efatura, mükellef grubu vardı. 509 No’lu tebliğ ile birlikte yine 2018 yılı cirosu 10 milyon TL olan mükellefler; e fatura, earşiv fatura, edefter ve edefter saklamaya 1 Ocak 2020 itibaren zorunlu hale geçecekler. Efatura ve earşiv fatura artık birbirinden kesinlikle ayrılmayacaklar. İkisini de kullanma zorunluluğu var. Aynı şekilde de edefter ve defter saklamada kardeş oldu. Artık eski defterlerde dahil olmak üzere defterler saklama yetkisi olan firmalarda saklanacak. Bunlar saklamacı kuruluşa devredilecek” ifadelerini kullandı.

KASTAMONU 19 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:26

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