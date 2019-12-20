Daday Atlı Terapi Merkezi’nin teknik çalışma toplantısı yapıldı

Daday Kaymakamlığı tarafından Dereköyünde bulunan ve şuan kapalı olan Prof. Dr. Fahri Ecevit Yatılı Bölge Okulunun bulunduğu yere yapılması planlanan Atlı Terapi ve Model Binicilik Tesisinin yapımı için teknik toplantı yapıldı.

Daday Kaymakamı Kemal Balaban başkanlığında Hükümet Konağı Toplantı Salonunda gerçekleştirilen teknik toplantıda proje ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

İl Özel İdaresi Mimarı Aynur Uzuner Akpınar, İnşaat Mühendisi Seyfettin Bilgin, Makine Mühendisi Akın Bahçeci, Elektrik ve Elektronik Mühendisi Kerim Akpınar, İhale Komisyonu Görevlileri İnşaat Teknikeri Mehmet Yazıcı, Elektrik Teknikeri Ömer Latif Karagözoğlu ve Birlik Müdürü Vekili Bahattin Tiftik'in de hazır bulunduğu toplantıda Daday Atlı Terapi Merkezi ve Model Binicilik Tesisinin yapımının takibi ve kontrollüğünü yapacak olan İl Özel İdaresi Teknik Ekibinden oluşan heyet projeyi inceledi. Projede belirlenen eksik ve hataların giderilerek toplantının ileri bir tarihte tekrar yapılmasına karar verildi.

Projenin model bir proje niteliği kazanması için projeye yönelik teknik eksik ve aksaklıkların giderilerek bir an önce ihale ilanına çıkılması hususunda talimat veren Kaymakam Kemal Balaban, projenin en kısa zamanda bitirilmesi için çalışmalara en kısa sürede başlanacağını bildirdi.

KASTAMONU 20 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:27

GÜNEŞ 08:00

ÖĞLE 12:47

İKİNDİ 15:04

AKŞAM 17:25

YATSI 18:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.